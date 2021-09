Træerne vokser ikke ind i himlen, selvom man er en himmelstormer.

Det måtte Mohammed Daramy erkende i pausen af Danmarks spinkle 1-0-sejr over Færøerne lørdag aften i VM-kvalifikationen.

For her blev teenagesensationen – der i de tre seneste uger er blevet solgt til Ajax for 100 millioner, har fået kørekort og landsholdsdebut – flået ud efter en blodfattig indsats, som blev kronet med et dumt gult kort.

Landstræner Kasper Hjulmand forklarede bagefter, at han simpelthen ikke turde lade den 19-årige eks-FCK'er blive på banen.

under VM-kvalifikationskampen mellem Færøerne og Danmark på Tórsvøllur stadion i Torshavn, lørdag den 4. september 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»'Mo' får ikke lige ramt noget, og han får et gult kort inden pausen – og 'who knows', hvad der kunne ske, hvis han lige pludselig kom for sent. Jeg var ikke helt sikker på dommerlinjen, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad (dommeren, red.) han kunne finde på.«

»Så jeg var usikker på at lade ham være derinde på banen. Og han fik heller ikke rigtigt sat sig igennem.«

»Men hey, 19 år! Han skal nok komme til at spille flere kampe. Det skal nok gå,« forsikrede landstræneren.

Både Rasmus Nissen Kristensen og Mohammed Daramy fik deres landsholds-startdebuter i Thorshavn lørdag aften. Og begge måtte finde sig i at blive bænket i pausen.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand under VM-kvalifikationskampen mellem Færøerne og Danmark på Tórsvøllur stadion i Torshavn, lørdag den 4. september 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hjulmand erkendte, at der venter ham et reparationsarbejde med de to skuffede spillere.

»Ja, det kan godt være, men det er jo sådan, at det er. De har fortjent at være, hvor de er. Men det her kræver nok, at jeg får en sludder med dem.«

Danmark måtte vente helt til fem minutter før tid, før Jonas Wind flot stangede det forløsende 1-0-mål i nettet via stolpen.

Og selvom indsatsen generelt var tam, har danskerne nu skabt sig selv et forrygende udgangspunkt i VM-kvalifikationen. Vinder holdet på tirsdag over Israel i Parken, har Hjulmand & co. et forspring på otte point inden de sidste fire gruppekampe.