Kasper Hjulmand fik masser at tænke på i de første 45 minutter af kampen mod Færøerne. Så meget, at han ikke selv var i tvivl om, hvad det gjorde ved ham.

»Jeg blev 10 år ældre,« konstaterer han.

Landstrænerens mandskab sled nemlig med at få en sejr mod Færøerne, der havde fem spillere i startopstillingen, som ikke engang er fuldtidsprofessionelle, men lykkeligvis for de rødhvide drenge endte det hele med en 1-0-sejr efter en sen scoring.

Hjulmand havde givet plads til en masse reserver i startopstillingen, og i pausen af kampen var det oplagt at bruge flere af de fem mulige indskiftninger, men landstræneren valgte 'kun' to, selv om spillet ikke forløb efter hans smag.

Kasper Hjulmand nøjedes med to udskiftninger i pausen af kampen mod Færøerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi havde selvfølgelig snakket om, om vi skulle forandre flere ting i pausen. Jeg synes egentlig, at man godt kan spille sådan en type halvleg. Jeg har prøvet mange gange, at vi ikke rigtigt kan få hul på det i første halvleg, så kommer der hul på det i løbet af anden halvleg, så hvis man bare holder tempoet oppe og har strukturen i vores spil,« forklarer Kasper Hjulmand.

Det var Mohamed Daramy og Rasmus Nissen, han valgte at skifte ud efter første halvleg.

»Jeg syntes, at der skulle noget til, men jeg syntes også, at det var fint, det vi gjorde. Der var et par gange, hvor jeg ikke syntes, at vi stemplede nok ind i duellerne, og de fik noget luft ved at smadre os igennem i første halvleg i stedet for, at vi stod fast, og det er sådanne nogle ting, som ikke må ske i sådan en kamp. Der skal vi stå fast, og så skal vi have gang i spillet og få rytme og tempo i vores spil,« lyder det fra landstræneren.

»Jeg vidste godt, at det kunne blive svært. Men jeg troede på, at hvis vi holdt strukturen og spillede med tempo og vekslede spillet, så ville vi få hul på det på et tidspunkt. Jeg havde ikke regnet med, at der ville gå så lang tid,« slutter han.

Heldigvis lykkedes det for Jonas Wind at score til allersidst. Ellers havde Kasper Hjulmand været tæt på pensionsalderen nu.