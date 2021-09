De danske EM-semifinalister var fem minutter fra at glide i bananskrællen i Torshavn.

Men Jonas Winds flotte hovedstødsscoring sidst i kampen reddede Kasper Hjulmand fra en alvorlig plet på cv'et.

De heroiske færøske deltidsproffer havde i store dele af kampen godt styr på danskerne - og det lignede længe en historisk dansk fadæse.

Herunder kan du læse, hvordan B.T. vurderer den danske indsats:

Det er et let job at være reservemålmand på det danske landshold. For ikke tale om, at Kasper Schmeichel skal tage en hviledag. Han vil spille hver eneste gang. Også mod de bløde modstandere. Så Schmeichel fik en aften - hvor han i hovedparten af kampen var tilskuere til den tammeste indsats under Hjulmand.

Hjulmand gav Nelsson chancen for at vise, at den nykårede Galatasaray-stopper er fremtidens mand i den danske defensiv. Det var ikke en chance, den lyshårede defensivspiller greb. Han var simpelthen for klumpe-dumpe-agtig i sine dueller og fik lavet for mange unødvendige frispark. Også lidt hektisk med bolden ved fødderne.

Han holder Delaney og Højbjerg til ilden, for Nørgaard leverer varen, når der er brug for ham. Landets bedste fodboldhår vandt så at sige alle sine dueller og reddede ofte kastanjerne ud af ilden for sine midtbanekolleger. Et lyspunkt på en slap dansk aften.

Var sammen med Schmeichel den eneste, der havde overlevet Hjulmands startopstillings-blodbad. Et anker, der skulle sikre, at den suveræne danske defensiv ikke drev ud i det nordatlantiske hav. Og den danske Maldini spillede som altid med en nulfejls-politik - suveræn form.

(ud 45) Han har tvivlet, men Hjulmand er begyndt at tro på Nissen. Men troen vaklede allerede så meget efter 45 minutter, at Rasmus Kristensen blev ofret - efter en tam indsats, hvor der intet brus var i Red Bull-backen. Endnu en spildt chance denne lørdag aften.

Stryger normalt altid direkte ind i rytmen, når han får chancen af Hjulmand. Men denne aften i Torshavn kunne Jens Stryger på underligt vis ikke lukrere på den røde løber, som blev lagt ud for ham langs sidelinjen.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

(ud. 75) Selvom klubadressen ikke matcher landsholdskollegernes, så har Anders 'den falske AC' Christiansen tydeligvis Hjulmands tillid. Fik en rolle som den modne 10'er, der skulle fodre kanterne og angriberen. Men også han blev offer for øboernes vildskab. En spildt chance - også for AC.

(Ud 90) Brentford-flødefoden boltrer sig normalt som en perserkat i sand på kunstgræs. Men Mathias Jensen havde det svært i det færøske amokpres, hvor han konstant måtte springe for livet. Det blev en kende bedre i anden halvleg, og han lagde også assisten til Match-Wind'er - men han er næppe i spil til startsopstillingen næste gang.

(ud 53) Han balancerer på kanten af et længe ventet gennembrud i Bundesligaen - og derfor skulle Bruun Larsen selvfølgelig også have en startplads på Torsvøllur. Derfor var det også ekstra frustrerende at se Bruun Larsens alibi-indsats, hvor det lignede, at han aldrig kom højere op end tredje gear.

(Ud 45) Daramy skulle krone tre fantastiske uger med at gøre et par færøske backs helt rundtossede i sin startdebut. Men den leg gad øboerne ikke være med til. I stedet fik 'Mo' en kedelig debut, hvor han blev mast i værternes arbejdsraseri - og Ajax-spilleren lignede lidt for ofte en ungdomsspiller. Et gult kort beseglede hans skæbne - anden halvleg så han med træningsdragt på.

Fik chancen for at generobre positionen som Hjulmands førsteangriber, og han lignede i et minuts tid landsholdets redningsmand, da han curlede bolden i nettet sidst i første halvleg. VAR tog dog titlen fra ham. Wind tog dog hævn en times tid senere med et perfekt hovedstødsmål, da den danske desperation var allerstørst.

Det er efterhånden en Hjulmand-tendens at skifte en hel ny kæde ind. Det var ikke noget, som forgængerne Hareide og Olsen havde modet til. Og beslutningen ligger også i krydsfeltet mellem galt og genialt. Lørdag aften lugtede det mest af det første. Sjælden fejltolkning af landstræneren.

INDSKIFTERE

(Ind 45) Blev smidt ind fra anden halvlegs start - men 'Andy' kunne ligesom sin forgænger ikke iscenesætte sig selv og sit slanghugsvenstreben mod de heroiske færinge, der kastede sig ned i alle afslutninger uden bekymringer for liv, lemmer og forplantningsevner.

(Ind 45) Hjulmand så, at der lå store offensive muligheder ude hos de danske backs, og derfor sendte sin stjerneback ind til de sidste 45 minutter. Men selv Mæhle kunne ikke piske Danmark op i et gear, hvor færingene ikke kunne være med.

(ind 53) Blev smidt ind, da den danske krise var ved at tegne sig. Og han lignede straks løsningen på Hjulmands kvaler - med flere Laudrupske berøringer. Men heller ikke Damsinhos lækkerier kunne filetere den færøske defensiv. Og det var faktisk meget bekymrende.

(ind 75) Uden for bedømmelse.

(ind 90) Uden for bedømmelse