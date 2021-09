Kasper Hjulmand kunne fredag sidde på podiet ved stadion i Thorshavn og nyde udsigten over et færøsk landskab, der er betagende som få steder i verden. På resultatsiden har han også kun grund til at smile med fire sejre ud af lige så mange kampe.

Jo, årsagerne står i kø til at smile for den danske landstræner på denne dag, hvor idyllen fik ekstra mange ben at gå på med høj sol, glade mennesker og får på landevejene inden næste VM-kvalifikationskamp lørdag aften.

Kontrasten til Kasper Hjulmands sidste besøg kunne næsten ikke være større.

»Det var faktisk sjovt at tænke på, for jeg sad på flyet og kiggede på billeder af, hvornår jeg sidst var heroppe. Jeg tror, at det var 29. februar sidste år, hvor Klaksvik som mester skulle spille mod Thorshavn i Super Cup. Den kamp blæste væk. Og hvis en kamp blæser væk på Færøerne, skulle jeg hilse og sige, at så blæser det,« siger Kasper Hjulmand.

Hjulmand mener, det kan blive vanskeligt for Danmark, hvis hans hold ikke spiller op sit bedste. Foto: Claus Bech Vis mere Hjulmand mener, det kan blive vanskeligt for Danmark, hvis hans hold ikke spiller op sit bedste. Foto: Claus Bech

Han uddyber, at seneste besøg på Færøerne gik lidt voldsomt for sig.

»Jeg var lidt rundt, men måtte sætte mig i et fly, fordi corona samtidig startede for alvor, så det var i starten af marts sidste år, og den kamp blev aflyst på grund af lidt blæsevejr. Der var lidt tage, der røg af her og der. Jeg var til en træning i Klaksvik, hvor boldene fløj rundt, og træerne væltede, havde jeg nær sagt,« forklarer Kasper Hjulmand, der nu også fik en masse positivt med hjem i bagagen, selv om kampen blev aflyst.

»Jeg blev inspireret af det her med, at uanset hvor i verden man er, så lever fodbolden helt vildt, og det er simpelthen så fedt at se, hvor meget den også lever her på Færøerne, og hvad det betyder for folk.«

Det gør det i så høj grad, at alle billetter til kampen lørdag aften er revet væk.

Kasper Hjulmand roser Færøerne for opbakningen til fodbold. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Hjulmand roser Færøerne for opbakningen til fodbold. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi ved, at vi er favoritter, men jeg har stor respekt for omstændigheder ved denne kamp og det psykologiske spil i den. Det er en af de bedste kampe for Færøerne, og over 10 procent af befolkningen vil være på stadion,« lyder det fra Hjulmand, der fortsætter:

»Vi ved, at det kan blive vanskeligt, hvis vi ikke spiller op til vores bedste, og vi holder tempo og fokus. Vi skal spille med samme professionalisme, som vi har spillet i en række kampe, så jeg forventer, at vi forsøger at ramme samme niveau igen, for ellers kan det blive rigtig svært. Vi har respekt for vores modstander, men vi går selvfølgelig efter at gøre vores bedste, så vi kan spille godt og hurtigt, så vi kan få et godt resultat,« siger Hjulmand.

Med respekt og venlighed i stemmen. Sådan sluttede han også sit pressemøde med en besked til det færøske folk.

»Jeg ønsker jer alt det bedste, bortset fra i morgen.«