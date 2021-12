Svenske Victor Lindelöf måtte lade sig udskifte med cirka 20 minutter tilbage af kampen mod Norwich lørdag aften grundet vejrtrækningsproblemer.

Midterforsvaren tog sig pludseligt til brystet, mens han gik ned i hug.

Medspillerne var hurtigt ovre ved deres holdkammerat for at tjekke op på ham. Det samme var dommeren.

Efter kampen fortalte Manchester Uniteds målmand David De Gea, at han blev bekymret, da hændelsen stod på, og tankerne straks gik på Christian Eriksen.

Victor Lindelöf fik pluselig vejtrækningsproblemer i Premier League-kampen mellem Manchester United og Norwich. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Victor Lindelöf fik pluselig vejtrækningsproblemer i Premier League-kampen mellem Manchester United og Norwich. Foto: CHRIS RADBURN

»Vi har set det med Eriksen og Agüero, så det er svært at se en spiller have det sådan. Det var det bedste at få skiftet ud, og jeg håber, alt er okay. Så snart det har noget med vejrtrækningen at gøre, er kampen ligegyldig. Det handler om sikkerhed,« lød det fra De Gea til BBC.

Victor Lindelöf var selv i stand til at gå fra banen, og de første meldinger gik på, at alt var som det skulle være med den svenske landsholdsspiller. Det fortalte united-træner Ralf Rangnick efter kampen.

»Han havde svært ved at trække vejret og havde ondt i brystet. De har testet ham, og han virker okay.«

United vandt desuden opgøret med 0-1 efter en scoring af Cristiano Ronaldo på straffespark i det 75. minut.

Klubben er lige nu ramt af et coronaudbrud, og derfor er tirsdagens kamp mellem Manchester United og Brentford rykket.