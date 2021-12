Svenske Moa Lundgren fik sig en slem forskrækkelse, da hun passerede målstregen ved World Cup-løbet i schweiziske Davos.

Her kollapsede langrendsløberen komplet udmattet og måtte have hjælp fra sin landsholdskollega Maja Dahlqvist.

»Jeg følte mig groggy, det var ikke godt på den her højde,« siger Lundgren til Aftonbladet.

»Da jeg lå ned, var det, som om det hele væltede rundt. Det var fandeme slemt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende,« lyder det videre.

Lundgren (th.) i aktion ved et tidligere løb. Foto: Vesa Moilanen

Lundgren måtte kæmpe sig hen til interviewet ved at holde fast i rækværket, skriver mediet.

»Jeg spurgte, om hun ville have noget, og om hun havde brug for hjælp. Hun sagde, det var forfærdeligt, men jeg fortalte hende, at hun kunne slappe af nu,« fortæller holdkammeraten Dahlqvist, der skyndte sig hen til Lundgren for at hjælpe hende, da hun faldt om.

Svenske Lundgren kom i mål som nummer 65 – 2 minutter og 51 sekunder efter vinderen Therese Johaug. Nordmanden husker mange nok for hendes kontroversielle dopingsag tilbage i 2016, der kastede en stor skygge over karrieren.

Lundgren kunne dog omstændighederne til trods glæde sig på vegne af landsmanden Frida Karlsson, som fik en flot tredjeplads, da hun kom i mål 17 sekunder efter Johaug.