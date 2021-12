Covid-19-smitten er steget og steget i Premier League i de seneste uger.

Det har betydet, at flere klubber har kæmpet med covid-19-ramte spillere, mens mange kampe er blevet udsat - alene i weekenden blev seks ud af 10 opgør ikke gennemført.

Derfor har der mandag været indkaldt til et møde, hvor det skulle diskuteres, om Premier League skulle sættes på pause i nogle uger for at få styr på smitten.

Men det sker ikke. Den bedste engelske fodboldrække har nemlig valgt at fortsætte som planlagt med det kendte juleprogram startende den 26. december.

Det skriver flere internationale medier - eksempelvis Sky Sports.

Flere af Premier League-klubberne har ellers skreget på en udsættelse af ligaen den seneste tid, fordi situationen er ved at komme ud af kontrol.

Men på mandagens møde talte flere klubber også for at fortsætte, fordi der ikke er en garanti for, at smitten vil stoppe, hvis fodbold bliver lagt på hylden for en stund.

Nu bliver det spændende, om Premier League har nogle tiltag, som kan få smitten under kontrol.

Premier League-klubberne er nemlig i gang med et meget tætpakket kampprogram, hvor holdene skal i aktion hele tre gange mellem den 26. december og 2. januar.

Sky Sports informerer om, at fodboldligaen understreger, at de forskellige kampe selvfølgelig kun vil blive gennemført, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.