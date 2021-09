Danmark har fortsat maksimumpoint i VM-kvalifikationen med en ny sejr – denne gang med cifrene 1-0 mod Færøerne.

Men det holdt hårdt mod et mandskab, der havde fem deltidsprofessionelle spillere i startopstillingen.

Første halvleg var en forkrampet omgang af et usammenspillet og næsten helt nyt dansk hold, som ikke skabte væsentligt større chancer end et på papiret meget svagere færørsk mandskab, og holdene gik til pause 0-0, efter Jonas Winds skud i mål blev annulleret for offside.

I anden halvleg blev chancerne større, men det var lige så meget Færøerne, der var uheldige med ikke at komme foran, som det var Danmark, da hjemmeholdet ramte sammenføjningen på Kasper Schmeichels mål.

Helt til slut lykkedes det imidlertid endelig at komme rigtigt på måltavlen for Jonas Wind, da han headede tre point hjem til sit hold mod et mandskab, der var reduceret til 10 spillere efter rødt kort til René Joensen.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra sejren over Færøerne.

Med ni udskiftninger i startopstillingen og en formationsændring i forhold til seneste kamp mod Skotland havde landstræner Kasper Hjulmand lagt op til en forestilling med rystelser på skærmen. Men ikke af den slags, hvor der ofte var sort skærm hos danskere, som tilfældet var.



Det tog Hjulmand konsekvensen af og pillede stikket helt ud af Mohamed Daramy og Rasmus Nissen allerede i pausen. Otte minutter inde i anden halvleg var det så Jacob Bruun Larsens tur til at forlade banen. Lige lidt virkede det, og kampen forblev lige til de sidste minutter, hvor Jonas Wind scorede.

Samtlige gode restauranter i Thorshavn er åbenbart fuldt bookede i weekenderne. Som en servitrice på landsholdets hotelrestaurant sagde: »Vi færinger har det godt.« Heldigvis kan vi trods store besværligheder sige det her: Vi har det bedre end jer – i hvert fald på grønsværen.

I det samlede billede skal vi ikke male fanden på væggen. Danmark vandt igen, og større nedture end en uacceptabel indsats i Thorshavn skal forekomme, før vores landshold ikke kvalificerer sig til VM efter rent bord i de fem første kampe. Men det her er slået fast – så er Danmark heller ikke bedre.