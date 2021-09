Den tidligere Superliga-spiller Daniel Christensen har gennemgået enhver forældres værste mareridt.

For den pensionerede fodboldspillers datter, Aya, blev som 4-årig ramt af en tumor i hjernen, og så stod Daniel Christensen pludselig tilbage med en følelse af magtesløshed.

Noget, han nu sætter ord på i et interview med Nordjyske.

Den lille pige blev efterfølgende indlagt og opereret for tumoren, men i lang tid var det uvist, om datteren ville komme sig. En tid, som han selv beskriver som den værste i sit liv.

32-årige Daniel Christensen. Foto: Axel Schütt

»Det er ikke noget, vi kommer over i morgen og heller ikke i overmorgen, men Aya har det heldigvis bedre og bedre, og der er klare fremskridt,« fortæller Daniel Christensen til Nordjyske.

Foruden den nu 5-årige datter, har den tidligere fodboldspiller også en dreng på tre år sammen med sin hustru, Fie.

Daniel Christensen stoppede sidste år sin fodboldkarriere. En beslutning, han dengang satte ord på i et opslag på de sociale medier:

»Efter 12 år, hvor jeg har fået lov til at udleve min store drengedrøm, har jeg besluttet at indstille min aktive fodboldkarriere. En fodboldverden, som har givet mig så mange store oplevelser og formet mig som person. Et kæmpe 'tak' til alle de fantastiske mennesker, som jeg har mødt.«

Daniel Christensen har tidligere spillet i AaB, Sønderjyske, AGF og Vendsyssel, mens det ligeledes blev til to sæsoner i belgiske Westerlo.

Den pensionerede backspiller bor i Aalborg og arbejder til daglig som leder af et padelcenter i Svenstrup.