Lionel Messi har oplevet én af de vildeste rutsjebaneture denne sommer.

For med en længe ventet landsholdstitel og et historisk klubskifte, har den 34-årige argentiner pløjet hele følelsesregisteret igennem de seneste måneder.

Noget, der for alvor kom til udtryk efter torsdagens VM-kvalifikationskamp mod Bolivia.

For efter 3-0-sejren, hvor den argentinske verdensstjerne i øvrigt leverede et hattrick, skulle sommerens Copa America-triumf nemlig fejres med de argentinske fans for første gang.

En tårevæddet Messi med Copa America-trofæet. Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI

Og her blev det hele tilsyneladende for meget for Messi, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

Det viser tv-billederne fra Argentinas store fejring, der fandt sted på banen umiddelbart efter kampen, hvor Messis ansigtsudtryk sagde det hele.

For flere gange måtte den grædefærdige argentiner tørre øjnene, mens han lod sig hylde sammen med sine holdkammerater for at have hentet trofæet hjem.

Et trofæ – og deraf en titel med landsholdet – som Lionel Messi har måttet se glippe fire gange, inden det endelig lykkedes i femte forsøg.

Messi in tears. pic.twitter.com/40mkaPsEus — BeksFCB (@Joshua_Ubeku) September 10, 2021

Den argentinske superstjerne har været på alle fodboldfans' læber den seneste måned efter sit historiske skifte til Paris Saint-Germain efter mere end 17 år i FC Barcelona.

Et skifte, der chokerede det meste af fodboldverdenen, selv om det stod klart, at den spanske storklub ikke havde plads i budgettet til at forlænge med sin mangeårige verdensstjerne.

Lionel Messi og resten af Argentina-mandskabet vandt sit første trofæ i 28 år, da de i juli slog Brasilien med 1-0 i Copa America-finalen.