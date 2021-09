Nora Mørk var hårdt ramt efter OL-nedturen.

For skuffelsen over at have misset finalepladsen ved sommerens lege i Tokyo sad så dybt i hende, at hun måtte tage en pause fra det hele.

»Jeg var træt. Ikke fysisk, for kroppen havde det fint, men jeg var mentalt helt ødelagt, efter jeg kom hjem fra OL,« siger den norske håndboldstjerne til VG.

Og derfor rejste den 30-årige playmaker til Danmark for at koble af.

Foto: SUSANA VERA Vis mere Foto: SUSANA VERA

Årsagen var, at Vipers Kristiansand-stjernen havde brug for at tilbringe tid sammen med sin kæreste, 25-årige Jerry Tollbring, der til daglig spiller i GOG.

Netop derfor fik Nora Mørk da også en længere ferie end først planlagt.

»Det var virkelig rart at få lidt fri. Jeg havde været igennem en sommer, hvor jeg hele tiden fik at vide, hvornår jeg skulle spise, hvor jeg skulle dukke op, og hvad jeg skulle have på. Så det var meget rart at få et par ekstra dage,« forklarer hun.

Det var under OL i den japanske hovedstad, at Nora Mørk og den svenske håndboldspiller stod frem som kærester.

Dengang delte det nyforelskede par et billede på de sociale medier af dem sammen med teksten 'Du og jeg' efterfulgt af et hjerte.

Norges kvindelandshold måtte nøjes med bronzemedaljerne ved OL efter en sejr over Sverige.

De norske stjerner tabte nemlig semifinalen til Rusland, der endte med at få sølv, mens Frankrig tog sig af guldmedaljerne.