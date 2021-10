Den tidligere Vejle-spiller Raphael Dwamena kollapsede onsdag aften under en pokalkamp i Østrig.

Det skriver Kronen Zeitung.

Der var blot spillet et kvarter af kampen mellem FC Blau-Weiß Linz og TSV Hartberg, da Raphael Dwamena tydeligt kunne mærke, at noget var helt galt.

Mediet beskriver, hvordan han tog sig til brystkassen, skreg og faldt om tæt på udskiftningsbænken.

»Hans defibrillator gav udslag, og lægerne kunne hurtigt få stabiliseret ham. Han er i stabil tilstand. Der gik ikke mange sekunder, før lægerne hjalp ham,« lyder det fra Linz-manager Stefan Reiter til mediet.

Han fortæller, at der tidligere ikke har været problemer hverken til træning eller til kampe, men at det meget vel kan være, at hjertedefibrillatoren onsdag aften reddede den 26-årige angribers liv.

Netop hjerteproblemer var årsagen til, at Vejle Boldklub sidste år valgte at sige stop til angriberen, da der havde været nogle målinger, der bekymrede i den jyske klub. Han nåede blot at spille to kampe.

Tidligere har hjerteproblemerne også stoppet, at han kunne skifte til Brighton, der for flere år siden var ude efter ham. Her blev det ikke til en kontrakt, fordi han ikke gik igennem det obligatoriske lægetjek, da der også her kom dårlige målinger fra hjertet.

Også i Spanien havde han problemer, og han måtte droppe at spille efter et par måneder, men i Linz var de ikke bekymrede.

»Da han skiftede til klubben, blev han tjekket igennem af de bedste læger på hospitalet i Linz. Her lød det, at alt var i orden,« har klubbens manager tidligere fortalt.

Raphael Dwamena har spillet med en defibrillator siden 2020, og han er desværre ikke den første fodboldspiller, der er kollapset i år.

Under sommerens EM-slutrunde blev Christian Eriksen ramt af hjertestop under Danmarks første kamp, i slutningen af august kollapsede Kolding IF's Ahmed Daghim og i midten af september kollapsede Wessam Abou Ali i en kamp mellem Vendsyssel og Lyngby