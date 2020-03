Den tidligere danske landsholdspiller og Brøndby-profil Peter Madsen har fået konstateret coronavirus.

Det bekræfter han over for B.T.

Det er sket efter, at han i weekenden var med til den tidligere landsholdsanfører Christian Poulsens fødselsdagsfest i Amsterdam, hvor den tidligere landsholdsspiller Thomas Kahlenberg også deltog. Senere har det vist sig, at han også er blev smittet.

Christian Poulsen er - som B.T. kunne fortælle fredag - i karantæne i Holland, hvor han er assistenttræner for Ajax Amsterdam.

»Da Thomas Kahlenberg bliver testet positiv, vælger vi også at blive testet. For jeg har ikke rigtig haft nogle symptomer. Alligevel viser det sig, at jeg er smittet med coronavirus,« fortæller Peter Madsen, der dog ikke er så bekymret for sig selv.

Det er han til gengæld for sine svigerforældre, der begge er smittede.

»Det mest kritiske er, at min svigerfar, som er oppe i årene, også er ramt. Han har ikke så gode lunger, og derfor er han nu indlagt på Rigshospitalet,« fortæller Peter Madsen.

Den tidligere professionelle fodboldspiller i blandt andet F.C. Köln og Southampton F.C. fortæller, at svigerfaderen sandsynligvis er smittet et andet sted.

»Han har været i Norditalien for nylig. For en sikkerheds skyld kontaktede vi efterfølgende lægen, der vurderede, at han ikke var i risikozonen. Da vi andre så kom kom hjem fra Amsterdam, blev hele familien testet. Og her viste det sig, at både mine svigerforældre og jeg havde fået coronavirus,« fortæller Peter Madsen.

Heldigvis er hverken hans kone Anna Caiezza Madsen eller deres to børn smittede. Da Peter Madsen fik at vide, at han var smittet, blev han overrasket:

»Jeg har ikke haft symptomer. Jeg er frisk og har kun haft lidt ondt i hovedet, men uden feber. Så det overraskede mig meget,« siger Peter Madsen.

Lige nu er han flyttet i karantæne væk fra familien, der normalt bor - samlet - i Vedbæk.

»Det har selvfølgelig påvirket hele familien. Jeg har fået at vide, at der ikke vil gå lang tid, før jeg bliver raskmeldt, fordi jeg har ikke har haft nogle symptomer,« siger Peter Madsen.

Peter Madsen spillede 13 landskampe og var blandt andet med under VM i 2002 og EM i 2004.

Ifølge de seneste tal er der p.t. 27 smittede med coronavirus i Danmark.

Fredag eftermiddag præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) de danske myndigheders tiltag for at inddæmme coronavirus i Danmark.

Myndighederne opfordrer til at alle arrangementer med over 1.000 mennesker bliver aflyst.

Derudover bør kram, kys og håndtryk så vidt muligt undgås. Foreløbig gælder anbefalingerne indtil marts.

Internationalt har dødstallet forårsaget af coronavirus passeret 3400.