Den tidligere fodboldspiller Christian Poulsen er kommet i karantæne for corona-virus.

Det har B.T i samarbejde med Algemeen Dagbladet fået bekræftet.

Dermed har coronavirussen nu også fået konsekvenser for Ajax Amsterdam, hvor den tidligere landsholdsspiller er ansat som assistenttræner.

Mediet skriver, at Christian Poulsen ikke viser symptomer og ej heller har fået konstateret coronavirus, men han er blevet sendt i karantæne i 14 dage.

Thomas Kahlenberg - der er blevet ramt af virussen - var i weekenden til Christian Poulsens fødselsdag i Amsterdam.

Det var her, Thomas Kahlenberg pådrog sig den coronavirus, der også har sendt ham i karantæne i 14 dage. Også flere fra både Brøndby IF og Lyngby Boldklub er blevet sendt i karantæne, efter de to klubber mødte hinanden i weekenden. For her var Thomas Kahlenberg på besøg på Brøndby Stadion i forbindelse med Superliga-kampen.

