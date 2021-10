Thomas Delaney og konen Michelle har købt en stor villalejlighed i hjemkommunen.

Det er på trods af, at den 30-årige danske landsholdsspiller tørner ud for spanske Sevilla og parret har derfor base i byen i øjeblikket.

Det har dog ikke holdt dem fra en købe en 121 kvadratmeter stor villalejlighed på Frederiksberg, der har kostet parret 10.725.000 kroner.

Det skriver Se og Hør.

Handlen faldt på plads i denne uge og parret kan overtage lejligheden 1. november.

Villalejligheden på Frederiksberg nåede blot at være til salg i lidt over tre uger, før parret slog til og købte den. Købsaftalen blev underskrevet tilbage i februar, men det er først i denne uge, at købet er blevet officielt via en tinglysning.

Og personen, som Thomas Delaney køber lejligheden af, er langt fra ukendt for landsholdsspilleren.

Det er nemlig hans gamle holdkammerat i FC København Pierre Bengtsson, som han har købt lejligheden af.

Pierre Bengtsson formår at få et millionprofit på salget på trods af, at lejligheden bliver overtaget af en kammerat.

Pierre Bengtsson købte lejligheden tilbage i 2017 for ni millioner kroner.