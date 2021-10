Forskellen på banen var voldsom, sidst Danmark mødte Moldova i marts og flåede modstanderne fra hinanden med 8-0.

Også uden for banen må der siges at være en verden til forskel på værdien af de to mandskaber, der lørdag aften igen mødes i VM-kvalifikationen.

Ser man på differencen mellem de to holds værdi på anerkendte Transfermarkt, koster det danske landshold nemlig mere end to milliarder kroner mere end spillerne fra Moldova.

Mens Danmarks trup er værdisat til lidt over 301 millioner euro, 2.26 milliarder kroner, koster Moldovas landshold blot 10 millioner euro, 75 millioner kroner.

Simon Kjær og holdkammeraterne på det danske landshold koster meget mere end Moldovas mandskab. Foto: Thomas Sjoerup Vis mere Simon Kjær og holdkammeraterne på det danske landshold koster meget mere end Moldovas mandskab. Foto: Thomas Sjoerup

»Markedsværdien er ikke noget, vi taler om. Vi taler om den fodboldkamp, vi skal spille. Vi har selv prøvet at blive vurderet under modstandere og alligevel slået dem, så det handler om, hvad der sker på banen, og vi er nødt til at se på kampen på vores egen måde, og vi har respekt for vores modstandere lige meget hvad,« påpeger landstræner Kasper Hjulmand.

Han bruger seneste landskamp på udebane mod Færøerne, hvor Danmark med et mål kort før slutfløjt sikrede en ventet sejr, som eksempel på, hvad der kan ske i fodbold.

»Alle siger nok, at vi vandt 8-0 over Moldova sidste gang, så det er bare om at spille den kamp og få et resultat, men sådan fungerer fodbold ikke, og vi fik jo alle sammen den fornemmelse på Færøerne, som sker en gang imellem,« forklarer Hjulmand og husker også på fodboldens mekanismer, alle blev vidner til i sidste uge, da moldaviske FC Sheriff sensationelt slog Real Madrid 2-1 i Champions League.

»Der har også lige været et hold fra Moldova, der vandt over Real Madrid på Bernabeu for nylig – der var godt nok ikke mange moldovere med, men ting kan ske, og det er vigtigt, at vi tager det her seriøst. Det har vi også altid gjort,« siger han.

Pierre Emile Højbjerg er ifølge Transfermarkt den mest værdifulde spiller hos Danmark. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Pierre Emile Højbjerg er ifølge Transfermarkt den mest værdifulde spiller hos Danmark. Foto: Thomas Sjørup

Kasper Hjulmand forventer dog også dansk sejr i Chisinau.

»Vi er vildt optagede af at få det resultat, der skal til. De her tre point er lige så meget værd som tre point ude mod Østrig og hjemmekampen i Parken på tirsdag, så vi glæder os vildt meget til kampen.«