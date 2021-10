Fodboldspilleren Callum Robinson vækker lige nu opsigt i England.

Det skyldes, at West Bromwich-stjernen ikke vil lade sig vaccinere mod covid-19. Og det er til trods for, at han er blevet testet positiv for den frygtede virus to gange.

Det skriver Daily Mail.

26-årige Callum Robinson blev senest testet positiv i august, og det betød, at han missede VM-kvalifikationskampene for Irland i september.

West Bromwich-stjernen er ikke blevet vaccineret mod covid-19. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere West Bromwich-stjernen er ikke blevet vaccineret mod covid-19. Foto: ANDREW COULDRIDGE

I et interview med det britiske medie har den tidligere Premier League-spiller forklaret sin beslutning.

»Det er selvfølgelig irriterende, at jeg er blevet smittet to gange. Det kan være, at jeg ændrer min mening i fremtiden, men lige nu vil jeg ikke vaccineres.«

»Jeg har bare ikke fået det gjort. Det er bare ikke sket. Jeg mener på nuværende tidspunkt, at det er ens eget valg, og jeg har taget mit.«

Det er ikke mange dage siden, at Jürgen Klopp gjorde det meget klart, at fodboldspillere burde vaccineres. Liverpool-trænerens holdning tager Callum Robinson dog meget afslappet.

»Jeg ved, at trænere og andre personer vil have, at du bliver vaccineret, og det er en fair holdning. Men det er dit eget valg, og jeg vil ikke tvinge nogen til at gøre det. Det er deres valg og deres krop.«

Ifølge Daily Mail er West Bromwich-stjernen den første højtprofilerede fodboldspiller, som fortæller åbent om, at han ikke er blevet vaccineret mod covid-19.