Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Justitsminister Mattias Tesfaye mener ikke, at det er den rette vej at gå ved at invitere FCK-fangruppen Sektion 12 Foreningen til forhandlingsbordet.

Meldingen kommer efter, at FCK-fangruppen har rettet en voldsom kritik af Københavns Politis ageren mod en mindre gruppe fans på Københavns Hovedbanegård søndag i forbindelse med en demonstration.

Her mener FCK-fangruppen Sektion 12 Foreningen nemlig, at Københavns Politi havde en meget konfliktsøgende adfærd imod fansene – Københavns Politi mener det lige modsatte.

Det fik Sektion 12 Foreningen til at offentliggøre en video af episoden – som du kan se i videoafspilleren øverst i artiklen – og et åbent brev, som fangruppen tirsdag har sendt til Divisionsforeningen, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Københavns Politi.

Justitsminister Mattias Tesfaye. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Justitsminister Mattias Tesfaye. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi så positivt på, at Justitsministeriet tidligere på året valgte at invitere visse parter til at deltage i en 'ekspertgruppe'. En invitation, der dog aldrig kom frem til de mest relevante parter – de aktive fangrupper, der står i centrum for debatten, og de fanforskere, der har en evidensbaseret viden om problemstillingerne,« skriver Sektion 12 Foreningen blandt andet i det åbne brev, som du kan læse mere om HER.

Mattias Tesfaye er dog ikke enig i, at fangrupper som Sektion 12 skal inviteres med til mødebordet.

»De seneste måneder har en række fodboldklubber og fanklubber foreslået mig en lang række tiltag, som det efterfølgende lykkedes at få et politisk flertal til at støtte. I den forbindelse var det FCKs officielle fanklub, der var inviteret,« lyder det fra justitsministeren i et skriftligt svar til B.T.

»Jeg er klar over at fanscenen omfatter mange forskellige grupperinger, og at Sektion 12 spiller en vigtig rolle i Parken. Men som minister mener jeg, det vil være mest korrekt, at samarbejdet går gennem de officielle fanklubber. Sådan forestiller jeg mig også, at det skal fortsætte i fremtiden.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har tidligere tirsdag været i kontakt med Københavns Politi, som ikke præcist kan redegøre for, hvad der ledte til urolighederne mellem politiet og FCK-fansene.

I forbindelse med konfrontationen trak politiet deres stave mod den mindre gruppe fans og Københavns Politi fortæller, at episoden nu skal undersøges.

»Når politiet har anvendt deres magtmidler som stav, peberspray, pistol og hund udarbejdes der en særskilt indberetning om forløbet og baggrunden. Indberetningen bliver vurderet i forhold til at sikre, at reglerne for magtanvendelse er fulgt. Det vil også ske i dette tilfælde,« har Københavns Politi tidligere fortalt til B.T.

Mattias Tesfaye vil ikke kommentere på søndagens hændelser på Københavns Hovedbanegård, hvor han i stedet henviser til Københavns Politi. Justitsministeren slog dog fast, at han er meget optaget af at få stoppet fanvolden.

»Fodbold er min helt store passion. Jeg er derfor meget optaget af at bevare den festlige stemning i Superligaen. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi får stoppet vold og hærværk. Det er ødelæggende for både klubber, fans og resten af samfundet.«