Efter EM valgte den svenske landsholdsspiller Robin Quaison at skifte fra Mainz i Tyskland til Al-Ettifaq Club i Saudi-Arabien.

Og den 27-årige fodboldspiller har haft en hård begyndelse på sit nye eventyr. Det fortæller han i et interview med Aftonbladet.

»Jeg husker min første kamp tilbage i august. Jeg var helt død efter ti minutter. Jeg kunne ikke holde det ud.«

Robin Quaison tilføjer, at det ikke er unormalt at spille en fodboldkamp i 40 graders varme i Saudi-Arabien. Alligevel er det ikke det, som er problemet.

»Det er ikke varmen, som er problemet. Det er fugtigheden. Du løber bare og sveder. Jeg har en ven, som bor med mig dernede. Min ven troede, jeg skulle dø. Jeg var helt færdig.«

Den svenske landsholdsspiller forklarer derudover, at han ikke lavede det overraskende klubskifte for pengenes skyld. Han understreger nemlig, at livet ikke er blevet mere luksuriøst.

Afsluttende sætter Robin Quaison ligeledes nogle ord på, hvorfor han valgte at skifte Mainz ud med en langt mindre og ukendt klub.

»Jeg skiftede væk fra AIK i Sverige for syv år siden, og jeg har spillet for bundhold lige siden. Det er jeg træt af. Og de forslag, som kom fra klubber i Europa, var fra hold, som ville være i bunden. Det kunne jeg mentalt ikke holde til længere.«