Især to klubber har vist stor interesse, men femtiden er og bliver blå for Andreas Christensen.

Den danske forsvarsstjerne ser nemlig ud til at lave en ny aftale med Chelsea, som han er ved at lukke kontraktforhandlingerne med.

Det skriver den berømte transferjournalist Fabrizio Romano.

»Chelsea har en aftale på plads med Andreas Christensen om at forlænge kontrakten. Det er et spørgsmål om tid, før papirerne skrives under, når de sidste klasuler er ordnet,« skriver Romano, som er kendt for at have fingeren på pulsen i forhold til de største transfers i verden.

Fabrizio Romano skriver, også, at der inden for de seneste uger har været to klubber, som har vist interesse for danske 'AC', men at de 'ikke har har chance nu', da den danske landsholdsprofil er opsat på at skrive under på en ny aftale med Chelsea, som han ellers har kontraktudløb med til sommer.

25-årige 'AC' nyder stor succes i London-klubben i disse år med Champions League-titlen i sidste sæson som det foreløbige højdepunkt.

Han kom til klubben som ungdomsspiller i 2013 fra Brøndby IF. Siden da har han kæmpet sig op til at være en forsvarsprofil på det stjernespækkede mandskab efter blandt andet at have været lejet ud til Borussia Mönchengladbach i et par sæsoner.

Også på landsholdet nyder den elegante midterforsvarer stor succes, og er en absolut bærende profil på Kasper Hjulmands mandskab.