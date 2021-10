Sidst blev Moldova slået i stykker med 8-0, men mindre kunne gøre det lørdag aften, da Danmark tog endnu et stort skridt på vej til VM.

I Europas fattigste land gjorde Kasper Hjulmands mandskab igen rent bord og klædte hjemmeholdet atter en gang med cifrene 4-0.

Alle mål blev scoret i første halvleg og blev sat ind af Andreas Skov Olsen, Simon Kjær, Christian Nørgaard og Joakim Mæhle, så nu kan Danmark kvalificere sig endeligt til VM på tirsdag i Parken.

Her er B.T.s bud på, hvordan de danske spillere klarede sig.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Danmark 4-3-3

Skal hyldes i Parken på tirsdag for sit jubilæum efter 75 kampe i den rød-hvide trøje, og han kan nu notere, at han har spillet over 10 timer i denne VM-kvalifikation uden at lukke et eneste mål ind. Selv om han var mere sweeper end målmand i dag, ved jeg faktisk ikke, hvilken af de to bedrifter, der er mest imponerende.

Det blev endnu en stabil og godkendt omgang fra Daniel Wass, der igen fik lov at vise sin normalt høje kvalitet på frispark, men sigtekornet mangler at blive indstillet helt. Han kan passende sparke dem ind om tre dage.

Endelig har vi i øjeblikket en bedre fodboldspiller end Zlatan Ibrahimovic. Mens den svenske verdensstjerne ikke engang er kampdygtig, løber holdkammerat i AC Milan Simon Kjær med al opmærksomheden og er netop nomineret til Ballon d'Or. Påstand – det straffespark kunne Zlatan ikke have sparket flottere ind, men lad lige være med at sige det videre, jeg orker ikke diskussionen med ham.

Han kan spille alle kampe, ham her. Selv om alle omkring ham bliver skiftet ud, er han den stabile klippe i forsvaret. Slap lige af, Maradona, det var en vild dribletur.

En venstreback, der er næstmest scorende på et hold, der har scoret 26 mål. Det er altså imponerende. Spillet var ikke lige så overlegent, som det har været i de seneste landskampe, men løbene var der igen, igen, og så er det jo dejligt lige at toppe det hele med sin tredje kasse.

Man nåede lige at få tanker på kampen fra Færøerne, da halvdelen af første halvleg var spillet, men så tog Højbjerg fat og knaldede bolden på stolpen, inden Andreas Skov Olsen tog over og bragte styr på sagerne. Herfra flød det hele for generalen på midtbanen, der blev sparet i anden halvleg.

Han var kaninen i Kasper Hjulmands startopstilling og gik bare ind som den største boss og spillede, som om han har ejet positionen hele tiden. Nørgaard var efter Hjulmands indtog tæt på holdet, men løb så ind i en skade. Nu ser det igen ud til, at han har fået den store tillid til en mere fast plads. Nummer 17 i rækken af forskellige danske landsholdsspillere på måltavlen i denne kvalifikation.

Der er gode pasninger, god lyd på og bare god styring på det hele med Thomas Delaney, der gik ind og gjorde jobbet og derefter satte sig ud på bænken og nød resten af forestillingen. Professionelt.

Moldoverne gjorde alt det lovlige og ulovlige for at stoppe den mand, der på en halvleg i marts fuldstændig rundbarberede dem, men selv ikke hvis de havde taget en hammer med for at slå ham i gulvet, kunne de forhindre Andreas Skov Målsen i at udfolde sig på ny på blot 45 minutter. Han er den værste gæst, de har haft på besøg, og han tog det hele på den halve tid.

Angriberen fik igen chancen som den centrale del af den offensive trio, men hvis han skal ind og få pladsen på den lange bane, skal to så store muligheder som dem i første halvleg bare sparkes ind mod svage modstandere som moldoverne. I stedet fik han næstsidste berøring på mål og røg efter pausen igen ud på kanten, hvorfra han også brændte en stor chance.

Danmarks nye stjerne kæmpede med at blive den afgørende faktor, som han har været så mange gange i de seneste kampe, men spillet med de små pasninger på banen sad igen i skabet.

---

Indskiftere:

Skiftet ind efter pausen i stedet for Simon Kjær. Det er bare en klassespiller at have på bænken. Han går ind og tager ansvar, og det er tydeligt at se, at han har respekt fra de andre danske spillere, der lytter, når Vestergaard taler.

Skiftet ind efter pausen i stedet for Andreas Skov Olsen. Skarpheden manglede foran mål, da han skød lige på modstanderne. Så klart kan det siges.

Skiftet ind efter 58 minutter i stedet for Thomas Delaney. Han skal lige hjem og træne lidt mere på de indlæg og hjørnespark, han ellers er så god til at tage. Danmark kunne desværre ikke holde samme høje niveau efter Mathias Jensens indskiftning.

Skiftet ind efter 65 minutter i stedet for Pierre-Emile Højbjerg. Han gjorde det, han blev bedt om, og der var aldrig nogen fare i færde.

Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Yussuf Poulsen. Karakter: UB

Der var ingen gaver til det dårligste mandskab i gruppen fra den danske landstræner, der stillede op i allerstærkeste opstilling. Det var klogt, for Moldova kunne egentlig godt følge med et stykke ind i første halvleg, og der var ingen grund til at lege med ilden som mod Færøerne. 4-0, og så kunne stjernerne spares. Sådan.