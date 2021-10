Der er en enkelt ting, vi i Danmark kan blive bedre til ifølge landstræner Kasper Hjulmand.

Det er at hylde vores helte i endnu højere grad.

Op til kampen mod Moldova blev den danske landsholdsanfører Simon Kjær nomineret til den prestigefulde kåring Ballon d'Or som verdens bedste fodboldspiller, og det fik Hjulmand til at gribe mikrofonen efter sejren over Moldova og bede danskerne om at gøre endnu mere ud af hyldesten.

»Skal vi ikke bare svinge os op og hylde Simon for, hvad han har gjort, og hvor godt han har spillet? Hvor meget han har gjort for holdet og den måde, han har præsteret på for både landsholdet og Milan? Vi skal sørge for at give den fuld skrue, for jeg synes, at vi en gang imellem holder lidt igen med vores hyldest til vores helte og til dem, som virkelig stikker næsen frem med toppræstationer,« lyder opfordringen fra Kasper Hjulmand, som fortsætter:

Simon Kjær er nomineret til Ballon d'Or. Foto: GLEB GARANICH Vis mere Simon Kjær er nomineret til Ballon d'Or. Foto: GLEB GARANICH

»Her er en af dem, og Kasper (Schmeichel, red.) er også lige blevet nomineret til en af de 10 bedste keepere i Europa. Lad os lige tage den med også. Det er fantastiske spillere,« pointerer landstræneren.

Simon Kjær er da også selv stolt af nomineringen.

»Det er et kæmpe privilegium at blive smidt i sådan en kategori. Det er en kæmpe erkendelse af, at jeg har haft et rigtig, rigtig fedt år på mange punkter. Så det er noget, jeg er utroligt stolt over og tager til mig,« siger Simon Kjær, der nu har fået mere benzin til sit eget bål ved at komme i den fornemme klub.

»Det gør egentlig bare, at jeg er mere sulten efter at spille fodbold og blive bedre. At blive ved med at holde niveau og hjælpe på samtlige fronter på og uden for banen. Om det så er med landsholdet eller med Milan, det er lidt ligegyldigt. Men det er en kæmpe ære for mig,« understreger landsholdsanføreren.

Tirsdag får Parken mulighed for at hylde Simon Kjær og måske også resten af det danske landshold, når Danmark kan sikre billetten til VM i Qatar med en sejr over Østrig.