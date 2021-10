Danmark buldrer videre i VM-kvalifikationen, og tirsdag kan et propfyldt Parken sende den rød-hvide fodboldfest til Qatar.

Lørdag aften hev Kasper Hjulmands tropper nemlig den syvende sejr af lige så mange mulige i hus i overbevisende stil, da Moldova på udebane blev besejret med 4-0. Kasper Schmeichel har dermed stadig til gode at hente bolden ud af nettet.

Andreas Skov Olsen, Simon Kjær, Christian Nørgaard og Joakim Mæhle kom alle på måltavlen i første halvleg af det, der mest af alt kan betegnes som en lektion til den lille fodboldnation fra Østeuropa.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra sejren over Moldova.

Det er godt nok ikke mange dårlige landskampe, Mikkel Damsgaard har sat sammen i landsholdstrøjen. Og lørdag var heller ingen undtagelse, da han flere gange i de første 45 minutter var omdrejningspunktet i Danmarks offensiv sammen med sine to legekammerater i Joakim Mæhle og Andreas Skov Olsen.

Kort inden pausen viste han endnu en gang, hvorfor han betegnes som et rød-hvidt fodboldgeni, da han spillede Yussuf Poulsen fri i feltet med et lækkert chip, som efterhånden er blevet et kendetegn for den unge Sampdoria-stjerne. Hans tekniske evner er simpelthen bare en gave til Fodbolddanmark!

Simon Kjær er en superstjerne i Danmark, men han er også en vaskeægte verdensstjerne. For den 32-årige landsholdskaptajn blev fredag nomineret til Ballon d'Or – verdens bedste fodboldspiller – sammen med 29 andre fodboldstjerner. Og det er en nominering, der sætter endnu mere skub i den enorme succesbølge, som landsholdet rider på lige nu.

Ikke siden 2002, hvor Jon Dahl Tomasson var en del af de 30 bedste spillere i verden, har dansk fodbold haft en spiller i det fine selskab, og derfor luner nomineringen hos DBU. En dansk landsholdsspiller blandt verdens bedste. Det lyder ikke helt tosset.

Danmark er snublende tæt på en billet til VM i Qatar næste år. En sejr over Østrig tirsdag aften i Parken sender stensikkert Kasper Hjulmand og co. til slutrunden efter en historisk god kvalifikation.

Syv point ned til nummer to med tre kampe tilbage – to af dem endda på hjemmebane – og en målscore på 26-0. De danske drenge kan godt begynde at sætte kryds i kalenderen og pakke kufferten, for meget skal nemlig gå galt, hvis de ikke skal bruge næste års julemåned under varme himmelstrøg.