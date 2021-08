'Skræmmende timer!'

Sådan beskriver Cristiano Ronaldos nye holdkammerat Jadon Sancho meget godt den udvikling, som der har været det seneste døgn.

Rygterne var mange om, at Ronaldo ville ende i Manchester City, men den vilde kovending i Cristiano Ronaldos transfersaga har endt med at gøre United-fans decideret lykkelige.

United-fans har fået de sociale medier til koge over, hvor de går helt amok over den vilde handel, der nu er en realitet. Dem finder du længere nede i denne artikel.

Foto: Michael Regan Vis mere Foto: Michael Regan

Manchester United råder nu over to portugisiske superstjerne, hvor den anden nu er Bruno Fernandes.

Han hævder at have haft en lille finger med i spillet, hvad angår at lokke Cristiano Ronaldo hjem til United.

'Agent Bruno'? Velkommen hjem,' skriver Fernandes vittigt i et twitterosplag.



Ole Gunnar Solskjær bekræfter, at Bruno Fernandes har talt med Ronaldo, og Solskjær udtalte inden handlen var gået i gennem, at han gerne så Ronaldo vende hjemme. Og det gjorde han med følge rosende ord:

‘Agent Bruno’?

'Cristiano er en legende i denne klub. Han er den bedste spiller i historien, hvis du spørger mig.'

Få timer efter var skiftet til Manchester United en realitet. Og det har som sagt fået de sociale medier til at koge over.

Her er der bare et lille udpluk af de utallige opslag på Twitter, hvor begejstringen fra Manchester United-fans ingen ende vil tage: