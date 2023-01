Lyt til artiklen

Kendiskokken Per Thøstesen er dømt for vold.

Den tidligere kok på fodboldlandsholdet har fået stadfæstet en dom på 40 dages ubetinget fængsel, som han fik sidste år i Københavns Byret.

Sagen igennem har han nægtet sig skyldig, og han ankede af samme årsag også byrettens dom på stedet. Men nu er Østre Landsret altså nået til samme konklusion, melder Ekstra Bladet.

Overfaldet fandt sted i februar 2021, hvor Thøstesen ifølge retten slog en taxachauffør to gange med flad hånd, så sidstnævnte mistede to tandproteser. Kokken var beruset under episoden.

Som B.T. skrev det for et år siden, da sagen blev behandlet i byretten, handlede uenigheden om byttepenge – konkret 35 kroner – som Per Thøstesen mente, taxachaufføren skyldte ham.

I byretten forklarede han, at han den februaraften havde taget en taxa for at komme hjem. Men af uklare årsager havde chaufføren stoppet taxaen et stykke fra hjemadressen. Han ville ifølge kokkens forklaring ikke køre længere.

165 kroner stod der så angivelig på taxameteren. Kokken stak med egne ord chaufføren 200 kroner, og herefter startede diskussionen.

Her endte det med, at taxachaufføren angivelig steg ud af taxaen for at hive Thøstesen ud. Undervejs nægtede kokken at aflevere bilens dankortautomat, indtil han fik sine byttepenge igen.

Taxachaufførens forklaring var dog noget anderledes. Efter eget udsagn ville han gerne betale byttepengene tilbage, men det var ikke det, Thøstesen ville have. Han ville have hele beløbet igen, forklarede chaufføren.

Herefter skulle kokken ifølge chaufføren først have slået ham med knyttet næve i hovedet, mens de var i taxaen.

Chaufføren skulle så have forladt taxaen og åbnet døren til kokken. Bedt ham om at stige ud. Og her skulle kokken så igen have slået ham.

Slagene i og uden for bilen blev set af et af sagens vidner. Et andet vidne huskede kun at have set et tjat. Et dask i frustration, som han kaldte det.

Men samme aften konkluderede en læge dog, at chaufføren havde pådraget sig en blødning i slimhinden i det ene øje, en misfarvning på det ene af to kindben, som begge var hævet.

Per Thøstesen var kok for landsholdet i mere end 20 år, men stoppede efter VM i Qatar i december. Det kan du læse mere om her.