»Det var en rigtig lortedag – måske også den værste landskamp, jeg har set et landshold spille. Og så på den dag, jeg stoppede!«

For de fleste danskere var det voldsomt bittert at se landsholdet storskuffe mod upåagtede Australien, der, som var det en boomerang, kylede et tamt dansk landshold ud af VM.

Men for én særlig dansker var det langt værre at bevidne kokset i Qatar – nemlig kendiskokken Per Thøstesen, der siden 2002 har stået bag kødgryderne i landsholdslejren.

I Qatar var han med for allersidste gang, og det blev altså et mere end tarveligt farvel, som B.T. har sat landsholdskokken stævne til en snak om.

Per Thøstesen har været med ved fire VM-slutrunder og tre EM-slutrunder. Nu siger han stop, fordi arbejdet som landsholdskok er blevet noget helt andet, end det der tiltalte ham. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere Per Thøstesen har været med ved fire VM-slutrunder og tre EM-slutrunder. Nu siger han stop, fordi arbejdet som landsholdskok er blevet noget helt andet, end det der tiltalte ham. Foto: Jonas Krøner/Byrd

For hvorfor siger en kæmpe landsholdsfan farvel og tak til at arbejde med de største danske fodboldspillere efter mere end 20 års samarbejde?

»Jeg er først og fremmest rigtig, rigtig ærgerlig og ked af at slutte på denne måde. Det skulle være endt helt anderledes. Men der er rigtig mange grunde til at stoppe nu,« fortæller den skaldede fodboldentusiast fra sin stol på overetagen i restauranten Bistro Boheme.

Her har han langet gourmet-retter over disken, mens han i 20 år sideløbende er fløjet på tværs af kloden for at servere 'forfinet personalemad' til Danmarks største fodboldstjerner – og det oftere og oftere, som kampkalenderen er bugnet med tiden.

Men det er slut nu.

Per Thøstesen debuterede som landsholdskok i 2002. Her bliver han interviewet af Jesper Grønkjær efter en intern kamp mellem DBU og journalister ved VM i Sydkorea og Japan. Foto: MORTEN JUHL Vis mere Per Thøstesen debuterede som landsholdskok i 2002. Her bliver han interviewet af Jesper Grønkjær efter en intern kamp mellem DBU og journalister ved VM i Sydkorea og Japan. Foto: MORTEN JUHL

For fodboldverdenen er ikke længere den samme, som kokken Per Thøstesen blev draget af, da blandt andre Michael Laudrup foreslog DBU at tage Thøstesen med til VM i Sydkorea og Japan i 2002.

»Jeg havde truffet beslutningen før VM, og det er ikke sådan, at jeg er sur over noget, eller at der er sket noget. Men tingene har udviklet sig, vi rejser meget oftere, og der er også travlt i restauranten ved siden af.«

»Holdet omkring landsholdet er også blevet så stort, at der bliver længere og længere fra stab til trup. Og det, der tiltalte mig, var, at vi kunne sidde på aftenmøder med Morten Olsen og gå dagen igennem allesammen, dyrke det sociale, spille kort med spillerne og så videre.«

»Det kan man ikke, når staben tæller over 30 mand som nu. I Qatar var vi for eksempel kun samlet alle sammen én gang til en quiz i ti minutter,« siger Thøstesen og forklarer:

»Det er gået fra at være en romantisk tanke om at være med landsholdet til, at det er topprofessionelt nu. Før sad vi i samme bus, og jeg sad på min faste plads bag Morten Olsen, nu kører vi i flere biler.«

»Så for mig: At sidde i fjerde bil, der er jeg rykket for langt væk fra alt det, der tiltrak mig. Jeg forstår godt, det skal være sådan nu – men det er ikke længere noget for mig.«

Thøstesen understreger, at han er voldsomt glad for både DBU, landsholdet og de oplevelser, som det til tider særdeles udfordrende arbejde har givet ham.

På landsholds-cv'et står blandt andet fire VM-slutrunder, tre EM-slutrunder og utallige samlinger med opgaver i obskure køkkener verden over.

Per Thøstesen har drevet Bistro Boheme ved siden af opgaverne med landsholdet – og begge steder er blevet travlere og travlere. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere Per Thøstesen har drevet Bistro Boheme ved siden af opgaverne med landsholdet – og begge steder er blevet travlere og travlere. Foto: Jonas Krøner/Byrd

Og når man har været med så længe, så betyder det også, at der er sket lidt med aldersforskellen, fra Thøstesen startede i sine tidligere 30ere, og spillerne var Thomas Gravesen og Stig Tøfting, til de over 30 års forskel på landsholdskokken og unge nuværende stjerneskud som Mikkel Damsgaard og co.

»Nu er der et hul på godt 20 år til de ældste. Den forskel vil kun blive større og større, og der vil komme udskiftninger i truppen, så for mig er det også naturligt at jeg kunne slutte af med det her VM.«

»Det gik så desværre ikke særlig godt sportsligt, og det var tungt i omklædningsrummet efter. Så Simon Kjær fortalte også, at de vil sige ordentligt farvel i marts, når landsholdet samles igen.«

Trods det skuffende farvel i ørkenen fik Thøstesen dog en helt særlig oplevelse med i minde-banken – for første gang nogensinde kunne han servere helstegt kamel for landsholdet – det kan du høre meget mere om i videoen over denne artikel.