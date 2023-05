Hun har gjort det før, og nu gør hun det igen.

I sin seneste sang 'Acróstico' sender Shakira nemlig endnu en gang stikpiller mod – må man formode – sin eksmand, Gerard Piqué.

»Kun én tallerken var i stykker, ikke dem alle sammen, og selvom jeg ikke ved, hvordan jeg skal vende den anden kind til, er det klogt at lære at tilgive,« synger den colombianske sangerinde blandt andet.

»Kun kærlighed kommer ud af disse læber. Hvis ting er i stykker, så smid dem ikke væk, reparer dem. Konfronter dine problemer. Man skal grine af livet, også selvom sårene gør ondt,« lyder det videre.

Piqué og Shakira var sammen i 11 år, inden de officielt gik fra hinanden i juni sidste år. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Piqué og Shakira var sammen i 11 år, inden de officielt gik fra hinanden i juni sidste år. Foto: JOSEP LAGO

Det er ikke første gang, at Shakira går i kødet på den tidligere FC Barcelona-stjerne, som hun var sammen med i 11 år.

I starten af året udgav hun i samarbejde med den argentinske producer Bizarrap et såkaldt 'disstrack'.

»En hunulv som mig er ikke til amatører. Jeg var ude af din liga, og derfor er du sammen med en ligesom dig.«

»Jeg er dobbelt så meget værd som en 22-årig. Du byttede en Ferrari ud med en Twingo (Renault, red.). Du byttede et Rolex ud for et Casio,« sang Shakira med henvisning til Piqués nye kæreste, den 12 år yngre Clara Chía Marti.

Piqué har efter bruddet med Shakira fundet sammen med Clara Chía Marti. Foto: Instagram Vis mere Piqué har efter bruddet med Shakira fundet sammen med Clara Chía Marti. Foto: Instagram

Og stikpillen nåede i den grad frem til Piqué, der i dag har stoppet karrieren som professionel fodboldspiller.

Kort efter udgivelsen fremviste han et Casio-ur om håndleddet, og i forbindelse med promoveringen af sin 7-mands-turnering, Kings League, dukkede Pique op til et arrangement i en … ja, du gættede det – Renault Twingo. Den historie kan du læse mere om her.

Siden skilsmissen med Piqué er Shakira flyttet med parrets børn til Miami, hvor hun flere gange er blevet spottet med Formel 1-stjernen Lewis Hamilton. Om han bliver indblandet i dramaet, må tiden vise.