Pernille Harder havde ikke en fornemmelse af, at hun var så tæt på at vinde prisen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller.

Ved mandagens kåring af Ballon d'Or var Harder sølle seks stemmer fra nummer et, norske Ada Hegerberg.

Efter det store show i Paris var Wolfsburg-angriberen fattet, men også målrettet i forhold til fremtiden.

»Jeg er stolt, men jeg er også stadig sulten efter mere. Jeg vil i hvert fald gerne tage prisen på et tidspunkt.«

Foto: Henning Bagger

»Og så vil jeg fortsætte med at vinde titler med de hold, jeg spiller for,« siger Harder til DR Sporten.

Hegerberg, der vandt Champions League med en finalesejr over Wolfsburg og Harder, fik 136 stemmer. Harder modtog 130 stemmer.

»Jeg er fyldt med både en glæde over en flot andenplads, men samtidig også en ærgrelse over ikke at vinde, når man er så tæt på. Jeg er jo konkurrencemenneske.«

»Men jeg er utrolig stolt over andenpladsen med tanke på alle de andre gode spillere, som også var nominerede.«

Wolfsburgs danske stjerneangriber Pernille Harder (forrest) var oppe imod Olympique Lyon og den norske angriber Ada Hegerberg (til venstre) Champions League-finalen i maj. Harder scorede et mål i finalen, men det var Hegerberg og Lyon, som vandt kampen. Franck Fife/Ritzau Scanpix

»Selvfølgelig er det fedt, at jeg var så tæt på, men samtidig er det også lidt en blandet følelse, fordi jeg var så tæt på førstepladsen,« siger Harder.

Uddelingen af den første kvindelige Ballon d'Or blev skæmmet af lidt af en skandale. Ada Hegerberg kunne stolt løfte den gyldne bold, men på podiet valgte den franske musiker og DJ Martin Solveig at spørge nordmanden, om hun kunne ryste med røven.

»Kan du twerke?,« lød spørgsmålet, hvilket Hegerberg forståeligt reagerede surt på, og det førte til en shitstorm på de sociale medier.

Kroaten Luka Modric vandt Ballon d'Or i herrernes kåring.