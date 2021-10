Der er ild i Jakob Breums fodboldstøvler for tiden.

I hvert fald i overført betydning for det 17-årige OB-talent er i knivskarp form. Det viste han igen i landsholdspausen, hvor han to gange scorede for det danske U19-landshold.

Godt nok gik han målløs fra banen i de rød-hvide drenges 2-0-sejr over Nordirland, men både mod Kasakhstan og Tjekkiet kom han på tavlen.

I sidstnævnte kamp, der blev spillet, få timer før A-landsholdet sikrede VM-billetten tirsdag, scorede Jakob Breum et kanonmål.

Jakob Breum scorede til 6-0, da OB bankede Vejle i Superligaen. Foto: Claus Fisker Vis mere Jakob Breum scorede til 6-0, da OB bankede Vejle i Superligaen. Foto: Claus Fisker

Fem minutter efter pausen modtog han bolden i venstresiden, inden han med få træk løb ind i hjørnet af straffesparksfeltet og fyrede bolden over i det lange målhjørne forbi den chanceløse tjekkiske keeper Antonin Kinsky. Føringen holdt 17 minutter, før tjekkerne fik udlignet til kampens resultat 1-1.

Du kan se målet ved at gå hen til cirka 1:15.30 i den tjekkiske video fra kampen, som ligger herover.

I lørdags scorede Jakob Breum det sidste mål i danskernes 5-2-sejr over Kasakhstan.

Det 17-årige stortalent scorede sit første superligamål, da OB bankede Vejle med 6-0 i starten af oktober.

Med resultaterne er det danske U19-landshold videre til næste runde af EM-kvalifikationen.