To scoringer i de seneste tre kampe vidner om, at Max Fenger er på vej tilbage til sit topniveau.

»Øjebliksbilledet er selvfølgelig positivt,« siger den unge angriber til B.T.

Og det er måske meget god timing for 20-årige Max Fenger. Han har nemlig kontraktudløb med OB efter sæsonen, og hvilket bedre tidspunkt at score mål på, end når man skal forhandle en ny kontrakt på plads.

Men hvornår er den nye kontrakt så på plads?

»Det ved jeg ikke. Lige nu forholder jeg mig til, at der er et godt stykke tid til. Det er kort tid i en fodboldverden, men der er tid tilbage, og jeg lader min agent om det,« siger Max Fenger.

Han har ikke hørt noget fra OB om en kontraktforlængelse.

»Jeg hører ikke noget fra min agent. Jeg blander mig uden om alt det. Hvis der kommer noget, konkret må vi tage det til den tid. Jeg koncentrerer mig om at spille fodbold.«

Max Fenger fik sit store gennembrud i sommeren 2020, da flere profiler var ude med skader. Efterfølgende var han selv igennem et langt skadesforløb med sit knæ, men nu banker han igen på som fast mand under den nye cheftræner, Andreas Alm, der har set sin unge angriber kvittere med mål mod både FC Helsingør og Vejle.

Vil du gerne blive i OB?

Max Fenger tøver et øjeblik og skæver til OBs kommunikationsmand, der står få meter fra interviewet.

»Det … får vi at se,« siger han og tilføjer:

»Jeg er glad for at være i OB, som det er nu. Men hvad der kommer til at ske, det ved jeg ikke. Jeg har en kontrakt til sommer, og det er det, jeg forholder mig til. Jeg skal bare fokusere på at spille så god fodbold som muligt. Så står min agent for kontraktarbejdet.«

I første omgang gælder det altså om at få en ny kontrakt. På sigt drømmer Max Fenger om at komme til udlandet.

»Om fem år vil jeg da gerne spille i en udenlandsk klub. Det er en drøm for mange af os unge at komme til udlandet. Om det bliver om fem år, kan man ikke vide. Timingen skal være i orden, men det er klart drømmen. Man skal ikke låse sig fast men være åben, hvis der kommer det rigtige tilbud en dag, og så tage chancen.«

OBs sportschef, Michael Hemmingsen, har ikke meget at sige om muligheden for en forlængelse med Max Fenger. Han vil dog gerne beholde den unge angriber i klubben.

»Jeg vil ikke gå ind i, hvad vi gør med vores spillere i OB. Vi er glade for Max og håber, at han bliver i OB i lang tid. Vi er altid i dialog med alle vores spillere,« siger Michael Hemmingsen til B.T.

»Max er rykket op fra akademiet og har gjort det godt, som vi har håbet og forventet. Det er godt, at han får scoret, som han har gjort de seneste kampe.«