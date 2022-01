Hun danner par med en verdenskendt fodboldspiller. Men hos sin egen familie er Georgina Rodriguez ikke populær.

For i et interview med The Sun fortæller modellens onkel, Jesús Hernández, hvordan han føler, hun har svigtet sin familie, efter hun fandt sammen med Cristiano Ronaldo.

Det sker i kølvandet på, at Georgina Rodriguez lige nu er aktuel med sit eget program 'Jeg er Georgina', der følger hendes luksuriøse liv med fodboldspilleren.

I programmet understreger hun, at hun aldrig vil glemme det liv og de vilkår, hun kom fra, inden hun mødte den stenrige Ronaldo og fik vendt op og ned på sit liv. For hun ved, 'hvordan det er at have intet og alt'.

Men Jesús Hernández mener bestemt ikke, at det passer. Han fortæller i interviewet, hvordan Georgina Rodriguez i hans øjne har glemt familien.

»Hun skammer sig måske over os og føler, hun er bedre end os nu, fordi vi ikke lever i samme luksus. Jeg har aldrig bedt hende om noget. Hun har kun ringet en enkelt gang eller to, efter jeg fandt ud af, at hun datede Ronaldo,« siger Jesús Hernández.

Han var med til at tage sig af den i dag 28-årige model, da hendes far kom i fængsel for at smugle kokain, da Rodriguez var ganske ung. Og Jesús Hernández er ikke den eneste, der langer ud. Det samme gør Georgina Rodriguez' søster, Patricia.

»Da min søn havde fødselsdag, spurgte jeg, om hun kunne få Cristiano til at skrive en autograf på en trøje til ham. Hun sagde nej, fordi han var på ferie, og hun ville ikke forstyrre ham,« fortæller søsteren, der tilføjer, at deres bedstemor døde for tre år siden uden at have mødt Georgina Rodriguez og Cristiano Ronaldos datter, Alana Martina.

Det kendte par mødte hinanden i Spanien, hvor Rodriguez arbejdede som sælger i en Gucci-butik, og hun har selv fortalt, hvordan mødet med fodboldstjernen ændrede hele hendes liv. Hun gik fra at bo i en lille lejlighed uden varme til pludselig at leve et liv i luksus.

Noget, der ifølge Jesús Hernández har ændret hans niece til det værre. Blandt andet kan han ikke få oplyst, hvor hans bror – Georgina Rodriguez' far – ligger begravet.

»Ingen fortalte os, at Jorge var død. Jeg ved ikke, hvorfor Georgina ikke har sagt det. Jeg har prøvet at kontakte hende. Jeg har også skrevet på Cristianos Facebook: 'Du har den ondeste kvinde ved din side' og 'hvis du vil vide mere, kontakter du mig bare, så fortæller jeg alt',« siger Jesús Hernández.

Georgina Rodriguez har dog ikke reageret på de hårde anklager.