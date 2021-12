Fra assistenttræner til cheftræner og tilbage igen inden for lidt mere end et døgn.

Glen Riddersholm har været ude på en sand rutsjebanetur i den belgiske topklub Genk, hvor han for en måned siden blev ansat som assistenttræner.

Efter en lang periode med svigtende resultater fyrede den ambitiøse klub cheftræner John van den Brom mandag eftermiddag. Herefter blev danske Glen Riddersholm sat ind som midlertidig afløser sammen med sin med-assistenttræner Domenico Olivieri. En historie, som vakte opsigt i Danmark.

Men det blev en ganske kort fornøjelse: Allerede tirsdag aften annoncerede Genk, at en ny cheftræner var fundet, og dermed var Riddersholm – til sin egen angivelige overraskelse – fortid på den midlertidige cheftrænerpost. Men hvad skete der egentlig i det hektiske døgn, og hvad betyder udviklingen for Riddersholms fremtid som assistenttræner i den belgiske klub?

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ifølge B.T.s oplysninger var det overraskende for Riddersholm og den nye co-cheftræner Domenico Olivieri, at den tidligere mesterklub og Champions League-deltager så hurtigt fandt en permanent afløser for den fyrede van den Brom.

Det var forventningen, at Riddersholm ville få chancen i i hvert fald i nogle kampe og nå at bevise sig, inden en permanent løsning blev fundet. Men kun en enkelt træning nåede den tidligere mestertræner med FC Midtjylland at stå i spidsen for.

Allerede få timer efter fyringen af van den Brom tog Genk-sportsdirektør Dimitri De Condé kontakt til Bernd Storck, en gammel kending af belgisk fodbold.

Og tirsdag morgen blev aftalen med den 58-årige tysker, ifølge B.T.s oplysninger, lukket og efterfølgende annonceret tirsdag aften. Storck stod uden job, hvorfor han kunne tiltræde med det samme og stå i spidsen for holdet til den vigtige Europa League-kamp torsdag mod Rapid Wien.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Den rutinerede tyske træner, som har en fortid som brandslukker i Cercle Brugge og Excelsior Mouscron, bliver betragtet som den diametrale modsætning til forgængeren John van den Brom, som blev fyret efter et resultatmæssigt skuffende efterår.

Mens hollænderen gav stor frihed til sine spillere, er Storck tysker med stort T, hvilket indebærer tung disciplin og en 'kun min vej er den rigtige'-tilgang til trænergerningen.

Det flugter umiddelbart vurderet ikke så godt med Glen Riddersholms mere moderne og åbne trænermetoder, men det er planen, at Riddersholm fortsætter i sin funktion som assistenttræner i Genk.

Her har man da også store forhåbninger til den 49-årige danske træner, som senest var i Sønderjyske. Ifølge B.T.s oplysninger ser man en potentiel fremtidig cheftræner for Genk i Riddersholm.

Genk-fans har også taget godt imod danskeren, hvorfor flere på de sociale medier har undret sig over forløbet i denne uge. Men klubben har til belgiske medier forklaret, at det aldrig har været planen, at Riddersholm skulle have chancen som cheftræner allerede her en måned efter sin ansættelse som assistenttræner.

»Vi hentede ham ikke til klubben med den intention at gøre ham til cheftræner – og slet ikke med intentionen at gøre det så hurtigt. Han har de egenskaber, der skal til, og så vil vi løbende evaluere det«, sagde Genks præsident, Peter Croonen, til mediet Sporza i går.