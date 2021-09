En lille dreng blev meget, meget glad på et hospital i England søndag aften, selvom han lå i sygesengen med en brækket arm efter en fodboldkamp.

Pludselig blev sengen ved siden af ham nemlig optaget. Og det var ingen ringere end Liverpool-stjernen Harvey Elliott, der lagde sig i den.

Den unge Premier League-komet havde netop brækket anklen i en udekamp mod Leeds, men udviste alligevel et enorm overskud, da han mødte sin fodboldkollega på hospitalet.

Harvey Elliott gav således sin kamptrøje samt fodboldstøvler til drengen. Det skriver drengens mor på Twitter. Det skriver Daily Mail.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

'Min søn har lige brækket sin arm i en fodboldkamp denne eftermiddag. Hvem kommer så ind i sengen ved siden af ham,' står der i opslaget, inden det fortsætter:

'Harvey Elliott og hans familie. Gav sin Liverpool-trøje fra kampen samt støvlerne væk. Min søn stråler nu.'

Den 18-årige stjerne kom slemt til skade i udekampen mod Leeds i London, da han blev tacklet hårdt af Pascal Struijk efter cirka en time. Tacklingen blev vurderet så langt over stregen, at forsvarsspilleren blev sendt tidligt i bad.

Harvey Elliott har efterfølgende været ude og forsvare sin modstander på de sociale medier. Liverpool-stjernen mener ikke, at han skulle præsenteres for det røde kort, og han understreger samtidig, at disse ting kan ske i fodbold.