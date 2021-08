Først var der Super League. Nu er det Premier League.

Real Madrid er igen genstand for en opsigtsvækkende historie om at bryde ud af La Liga.

Nu er det den store sportsavis Mundo Deportivo, der mener at vide, at storklubben undersøger muligheden for at komme til at spille i Premier League.

Den obskure historie har set dagens lys efter store uenigheder mellem præsidenten i Real Madrid, Florentino Pérez, og formanden i det spanske fodboldforbund, Javier Tebas.

Perez har været genstand for mange historier på det seneste. Foto: Rodrigo Jimenez

Ifølge Mundo Deportivo er de to magtfulde mænds forhold især blevet ødelagt af, at der er kommet særdeles kompromitterende udsagn ud fra lukkede samtaler mellem dem.

Samtaler, hvor Florentino Pérez sviner den ene stjerne efter den anden til.

Lørdag har Real Madrid så set sig nødsaget til at dementere rygterne om Premier League i en pressemeddelelse.

»Der har i dag været en historie i mediet Mundo Deportivo om, at vores klub undersøger muligheden for at skifte til Premier League. Real Madrid ønsker at gøre det fuldstændig klart, at det er en komplet løgn, derudover er det absurd og umuligt,« skriver Real Madrid.