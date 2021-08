Barcelona og Lionel Messi er ikke færdige med hinanden, selvom han ikke længere spiller i klubben.

Det spanske medie Sport, der følger klubben tæt, skriver, at der er et økonomisk udestående.

Og det ikke bare et, der kan ordnes med et snuptag for klubben, der fattes penge.

Ifølge mediet skylder Barcelona sin tidligere spiller hele 52 millioner euro, det er lige knap 400 millioner kroner.

Det er den del af lønnen, Lionel Messi gik med til at få udskudt, da coronapandemien for alvor tog fart og svækkede økonomien i storklubben.

Nu skal advokaterne fra begge lejre så finde ud af, hvornår de skal udbetales, og det menes, at parterne er enige om, at pengene skal være på Messis konto inden udgangen af næste år.

Hele skilsmissen mellem Barcelona og Lionel Messi skyldes penge, da både spiller og klub ønskede at forlænge kontrakten, som udløb denne sommer, men grundet klubbens dårlige forvaltning af økonomien kunne det ikke lade sig gøre.

Og så tog Lionel Messi som bekendt videre til PSG i Frankrig. Men forholdet i det spanske er altså ikke afsluttet.