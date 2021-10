Pengene i fodbold er blevet store. Rigtig store.

Men hvilken klub har egentlig flest penge bag sig? Manchester City? Paris Saint-Germain?

Nej, faktisk er en ny økonomisk fodboldsupermagt en realitet, skriver Engelske medier. Der er tale om den engelske klub Newcastle, som nu officielt er solgt.

Ifølge BBC er Premier League-klubben købt for 300 millioner pund - 2,6 milliarder kroner - af et konsortium under ledelse af prinsen af Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman.

Dermed ser 14 års pinsler for Newcastles fans, med ejeren Mike Ashley ved roret, ud til at være forbi. Om fremtiden bliver bedre i den nordengelske klub, vides selvsagt ikke, da det ikke er 'hr. hvem som helst', der har sat sig i position til at overtage klubben.

Det er altså selveste prinsen af Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, der gennem et såkaldt konsortium, som hedder Saudi Arabia Public Investment Fund, der har købt klubben.

Ifølge Daily Mail vil Newcastle med den royale overtagelse med længder få den mest velhavende klubejer.

For den arabiske prins' konsortium er god for hele 320 milliarder pund, svarende til cirka 2.800 milliarder kroner. De andre storklubbers pengekasser bugner også, men med den arabiske formue taget i betragtning kommer pengekasserne andetsteds pludselig til at se små ud.

Ifølge det engelske medie er den rigeste klubejer på nuværende tidspunkt, altså inden en potentiel overtagelse af Newcastle, sheikh Mansour, der ejer Premier League-mestrene Manchester City.

Sheiken er god for cirka 204 milliarder kroner – altså kun en tiendedel af Mohammed bin Salmans formue.

Og hvis man tager et kig på PSGs ejere, der også er betragtet som en af de rigeste klubber, så er skellet endnu større. Her lyder formuen 'blot' på omtrent 57 milliarder, hvilket næsten kun er 1/50-del af den arabiske prins' formue.

Ordningen vil efter sigende blive således, at Mohammed bin Salman overtager 80 procent af klubben, mens forretningsfolkene Amanda Staveley og Reuben-brødrene, David og Simon, deler de sidste 20 procent.

Mike Ashley har hidtil været ejer af Newcastle. En post, som han har siddet på i 14 år. En tid, hvor Newcastles fans har været rasende over den engelske ejer, fordi de har ment, at Ashley er gået for meget op i penge og ikke har været villig nok til at spendere dem.

Dette scenarie er nok usandsynligt med Mohammed bin Salman som ansvarlig for økonomien.

Newcastle møder næste gang Pierre-Emile Højbjergs klub, Tottenham, på St. James' Park 17. oktober.