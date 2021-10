En spiller fra Premier League-klubben Brighton & Hove Albion er lige nu under mistanke for at have forgrebet sig på en kvinde.

Onsdag blev spilleren også anholdt af Sussex Politi, efter hændelsen angiveligt skulle være sket på et natklub ved navn The Arch Bar i den sydengelske by.

Det melder flere medier, herunder Sky Sports.

'To mænd er blevet anholdt, efter en kvinde anmeldte, at hun blev overfaldt seksuelt et sted i Brighton i de tidlige timer onsdag,' melder politiet.

Der er navneforbud i sagen, hvorfor spillerens identitet ikke er kendt. Men én ting står klart.

Manden er i 20erne og den anden mand, som også blev anholdt i forbindelse med overgrebet, er i 40erne.

De to mænd er lige nu i politiets varetægt.

Ifølge Daily Mail blev fodboldstjernen tilbageholdt af betjente på natklubben, inden vedkommende blev ført væk i håndjern omkring klokken to om natten.

'Folk var starstruck over at se vedkommende på klubben. Og de var endnu mere chokerede over, at man senere så ham blive ført væk i håndjern.'

Premier League-klubben har også meldt ud omkring sagen.

'Brighton & Hove Albion er opmærksom på, at en af klubbens spillere assisterer politiet med en undersøgelse af et angiveligt lovbrud,' skriver man i en pressemeddelelse.

'Sagen er underlagt en juridisk proces, og klubben kan derfor ikke kommentere yderligere lige nu.'

Politiet oplyser endvidere, at offeret lige nu får specialstøtte i kølvandet på hændelsen.