Tirsdag kom NFL-mandskabet Cleveland Browns med en stor dansk nyhed, da klubben oplyste, at de har skrevet kontrakt med Hjalte Froholdt.

Dermed er danskeren tilbage i NFL efter at have været ude i kulden hos Houston Texans træningstrup, og det begejstrer Claus Elming, indehaver af gulklud.dk og ekspert på podcasten 'NFL Showet'.

»Jeg synes, at det er helt igennem forrygende for Hjalte Froholdt. Han skifter fra en stilling som levende kegle hos et af ligaens dårligste mandskaber til at være backup på en outsider til Super Bowl,« siger han.

Udover den nye spændende sportslige udfordring bliver skiftet fra et bundholds træningstrup til et topmandskabs aktive NFL-trup også en særdeles lukrativ affære for den danske spiller.

For selvom Claus Elming fortæller, at der helt sikkert af tale om en etårig kontrakt med minimumslønnen i ligaen, så bliver danskeren alligevel sovset ind i penge.

Hele 920.000 dollar lyder minimumsårslønnen på, svarende til lige knap seks millioner kroner, når man som spiller har været i NFL i tre sæsoner, oplyser NFL-eksperten om. Og det er en kontrakt, som man ikke bare lige får fat på.

»Prøv at høre. Der er 32 hold i hele NFL. Det er jo ikke sådan, at der er 400-500 klubber, som der er i Europa. Så hvis du ikke kommer på et hold i fodboldens verden, så kan du skifte til Trabzonspor og komme på der.«

»Kommer du ikke på hold i NFL, så er der ikke noget, der hedder semipro. Jo, du kan tage til Canada eller komme hjem og spille for Søllerød Gold Diggers, men han er nu skiftet til Cleveland Browns, og han er kommet ind nu i deres aktive trup, så det er sindssygt vigtigt,« siger han.

Med kontrakten i hus er håbet nu, at danskeren kan bidrage til Cleveland Browns' jagt henimod at løbe med Super Bowl-titlen. Et håb, der ifølge Claus Elming er realistisk, men svært.

»De har en godt karisma, en god headcoach, de har nogle meget, meget dygtige spillere, og nu har de også dansk dynamit. Hvad kan det ikke blive til?«

»NFL er brutalt. Og det er meget svært at vinde uge efter uge, men Cleveland Browns har en kombination, som de har vist er effektiv gang på gang. Nemlig et virkelig godt forsvar og et tilpas effektivt angreb. De har et af de bedst besatte mandskaber overhovedet,« siger han.

Hjalte Froholdt har tidligere i karrieren været hos New England Patriots, hvor han i 2019 blev draftet til, og Houston Texans. Nu skal han som sagt tørne ud for Cleveland Browns.