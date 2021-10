Danske Hjalte Froholdt er på vej tilbage til NFL.

Den anerkendte CBS Sports-journalist Jonathan Jones skriver tirsdag aften, at Froholdt kun er et lægetjek fra at skifte til Super Bowl-kandidaten Cleveland Browns. Flere andre amerikanske NFL-journalister rapporterer det samme.

Froholdt skal dække af på positionen som offensiv linjemand for holdet, der har vist storform i indledningen af denne NFL-sæson – og flere regner dem som en kandidat til at blive AFC's repræsentant i Super Bowl til februar.

Danskeren har i den seneste uger været en del af Houston Texans træningstrup, men nu kan han se frem til at blive en del af Browns' 53 mand store NFL-trup.

Browns are planning to sign OL Hjalte Froholdt to their 53-man roster off the Texans practice squad pending physical, per source. Cleveland looking to bolster OL depth sooner rather than later as it preps for a January run. — Jonathan Jones (@jjones9) October 5, 2021

Den 25-årige dansker blev i 2019 valgt af New England Patriots i den årlige NFL-draft, men fik sin debutsæson spoleret af en skade.

I sidste sæson var Froholdt klar igen, og han nåede at komme på banen i otte kampe. I oktober blev han den første dansker nogensinde til at spille på et NFL-holds angreb.

Men i november blev Froholdt fritstillet af Patriots. Herefter samlede Houston Texans ham op – men det lykkedes ham ikke at spille sig i truppen.

Den 140 kilo tunge og 195 centimeter høje dansker kommer oprindeligt fra Svendborg.