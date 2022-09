Lyt til artiklen

Først var det TV 2, og nu følger Politiken trop.

Mediet har også valgt at stoppe samarbejdet med Brian Laudrup, efter det er kommet frem, at han har lavet reklamefremstød for Dubai.

Brian Laudrup var en del af Politikens nye fodboldpodcast Brian og Bolden, der har fået kniven øjeblikkeligt - efter kun et afsnit.

»Beslutningen ændrer ikke på vores store respekt for Brian Laudrup, hans erfaring og viden om fodbold. Men i en situation, hvor han reklamerer for VM i Qatar via VisitDubai, er det for uforeneligt med vores standarder for kritisk og uafhængig journalistik, som selvfølgelig også gælder vores dækning af VM i Qatar,« siger chefredaktør for Politiken, Amalie Kesler.

Brian Laudrup begrundede fredag, hvorfor han deltager i reklamen.

Det gjorde han i et skriftligt svar til B.T.

»Med tanke på, at Dubai hvert år besøges af 14 millioner turister, hvoraf cirka 65.000 er danskere, og vi er rigt repræsenteret af danske virksomheder, så er markedsføringen 'Where The World Celebrates' vel næppe forkert,« skrev han og tilføjede:

»I den forbindelse kan fodbold i almindelighed og et VM i særdeleshed noget særligt. Mennesker og kulturer fra hele verden kan være samlet om en begivenhed, hvor de både støtter deres eget land og samtidig kommer i kontakt med folk fra andre nationer.«

»Derfor tror jeg på, at vi lærer mere af at være sammen end at holde afstand fra hinanden.«