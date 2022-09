Lyt til artiklen

Rækken af store danske sportstjerner i flirt med udskældte oliestater er blevet tilføjet et nyt og særdeles prominent navn - Brian Laudrup.

Den tidligere danske landsholdshelt er nyt ansigt i front for en kampagne for Visit Dubai, der kæmper for at få fodboldfans til at vælge det udskældte emirat som base under vinterens VM i nærliggende Qatar.

B.T. har fredag stillet Brian Laudrup flere spørgsmål om den noget kontroversielle rolle som reklamesøjle for et land, der blandt andet kritiseres heftigt for sin omgang med menneskerettigheder, hvor homoseksualitet ikke er lovligt og hvor systemkritikere ofte fængsles.

B.T. har blandt andet spurgt Laudrup, hvorfor han har takket ja til at medvirke i kampagnen, der hylder Dubai og det udskældte VM i Qatar. Om han er en del af propaganda, der skal sportswashe Dubai - og hvad han har taget sig betalt for at lægge navn og ansigt til reklamen for Dubai.

Laudrup har betinget sig at svare skriftligt på B.T.s spørgsmål, men svaret overlader fortsat en del til fantasien - du kan læse B.T.s spørgsmål og Laudrups svar i sin helhed i bunden af denne artikel.

»Med tanke på, at Dubai hvert år besøges af 14 millioner turister, hvoraf cirka 65.000 er danskere, og vi er rigt repræsenteret af danske virksomheder, så er markedsføringen 'Where The World Celebrates' vel næppe forkert,« skriver Laudrup og fortsætter:

»I den forbindelse kan fodbold i almindelighed og et VM i særdeleshed noget særligt. Mennesker og kulturer fra hele verden kan være samlet om en begivenhed, hvor de både støtter deres eget land og samtidig kommer i kontakt med folk fra andre nationer.«

»Derfor tror jeg på, at vi lærer mere af at være sammen end af at holde afstand fra hinanden.«

På spørgsmålet om den sønderlemmende kritik, der er rejst mod Dubai, lyder det fra Laudrup.

»Som de fleste i vores del af verden, synes jeg selvfølgelig også, at vi mennesker skal behandle hinanden ordentligt - ingen tvivl om det. Til slut vil jeg sige, at jeg synes, jeg støtter fodbolden mere end noget andet,« siger Laudrup.

Nu er Laudrup i selskab med både Viktor Axelsen og Nadia Nadim i klubben for danske sportsstjerner med tætte bånd til udskældte nationer.

Herunder kan du se B.T.s spørgsmål til Brian Laudrup

Hvordan er du havnet i den reklame?

Dubai er ligesom Qatar også heftigt kritiseret for deres omgang med menneskerettigheder, love mod homoseksualitet, behandlingen af migrantarbejdere og fængslinger af systemkritikere. Hvorfor har du alligevel valgt at takke ja til at promovere Dubai?

Dubai brander sig som det bedste udgangspunkt for fans, der skal til VM i Qatar. På den måde blåstempler du vel også VM i Qatar?

Nogle kritikere mener, at Dubai bruger store sportsnavne til at sportswashe. Bliver du brugt i deres propaganda?

Hvad har du fået for at medvirke?

Hvis du intet får, hvad er så dit incitament for at gøre det?

Vi har det seneste år set Viktor Axelsen blive kraftigt kritiseret for at flytte til Dubai, Nadia Nadim få endnu større kritik for sit VM-ambassadørskab og Peter Schmeichel blive hjemsøgt af et tidligere samarbejde med Rusland. Hvorfor afholder det dig ikke fra at promovere Dubai og VM?

Herunder kan du læse Brian Laudrups svar i sin helhed

»Omdrejningspunktet for Dubai-kampagnen er fortællingen om legendariske fejringer efter mål, der er scoret til et VM. Derfor blev hhv. Bebeto, Roger Milla og jeg spurgt, om vi ville medvirke - som ansigter udadtil for den fest, som sådan en begivenhed nu engang er.«

»Med tanke på, at Dubai hvert år besøges af 14 millioner turister, hvoraf cirka 65.000 er danskere, og vi er rigt repræsenteret af danske virksomheder, så er markedsføringen 'Where The World Celebrates' vel næppe forkert,« skriver Laudrup og fortsætter:

»I den forbindelse kan fodbold i almindelighed og et VM i særdeleshed noget særlig. Mennesker og kulturer fra hele verden kan være samlet om en begivenhed, hvor de både støtter deres eget land og samtidig komme i kontakt med folk fra andre nationer.«

»Derfor tror jeg på, at vi lærer mere af at være sammen end at holde afstand fra hinanden.«

»Når det er sagt, så lad os lige slå fast, at det er det internationale forbund (FIFA, red.), der har valgt, at Qatar skal være vært for VM. Så det må i høj grad være op til dem at tage ved lære af den debat, som værtsskabet har skabt. Som de fleste i vores del af verden, synes jeg selvfølgelig også, at vi mennesker skal behandle hinanden ordentligt - ingen tvivl om det.«

»Til slut vil jeg sige, at jeg synes, jeg støtter fodbolden mere end noget andet.«