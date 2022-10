Lyt til artiklen

Der kan meget vel opstå krigslignende tilstande på Østerbro onsdag aften.

For når FC København tager imod Borussia Dortmund i Parken, bliver det med al sandsynlighed det, der sker uden for nationalarenaen, der kommer til at stjæle overskrifterne.

Det store Champions League-brag kommer nemlig til at tiltrække nogle af Europas mest brutale hooligans til de københavnske gader, frygter politiet.

Blandt andet er Københavns Politi meget opmærksom på den nære forbindelse, som flere Brøndby-fans har med den tyske fodboldgigant, når de gæster deres danske rival.

Og netop derfor har weekendens helt store samtaleemne på vestegnen haft en afgørende betydning for politiets planlægning af onsdagens fodboldkamp i hovedstaden de seneste dage.

For fredagens udmelding om et forventeligt salg af Brøndby IF til 14 investorer har nemlig gjort store dele af den blå-gule fanskare rasende. En udvikling, som altså nu har skærpet politiets fokus på Champions League-braget yderligere.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Ja, det har fyldt noget. Det nærmer sig den perfekte storm. For nu er der så mange faktorer, der lægger sig på den negative vægt, og det tyder på, at der er noget gas, de skal have af ballonen. Det er vi meget bevidste om,« siger den ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan tyske hooligans fra de to storklubber Borussia Dortmund og Hamburger SV har et specielt tilhørsforhold til henholdsvis Brøndby og FC København.

Og derfor forventer politiet da også, at der kan opstå uroligheder i den danske hovedstad mellem fodboldhooligans allerede fra tirsdag.

»Dortmund har fået 1.900 billetter til kampen, og dem forventer vi, at de får solgt. Og vores mavefornemmelse er desværre, at der kommer mellem 300 og 500 fans, som ikke har adgang til kampen, men som kommer for at lave ballade,« siger Peter Dahl og tilføjer:

»Det er en stor politiopgave, det her. Vi taler om Brøndby-fans, som har et modsætningsforhold til FCK, der er kendt. Og så er der FCK-fans, der har tætte forbindelser til Hamburg, som har et hadeforhold til Dortmund. Vi er allerede oppe på den højeste klinge i forhold til at håndtere politiopgaven.«

Politiets frygt for optøjer i København skyldes primært, at der opstod voldsomme uroligheder mellem de to klubbers fans både på og uden for stadion ved FCK og Dortmunds første møde 6. september. På stadion blev der blandt andet affyret store mængder pyroteknik mellem fanafsnittene.

Derudover var flere Brøndby-hooligans rejst til Dortmund for at støtte den tyske klub mod den danske rival. Det resulterede i overfald på FCK-fans, som flere videoer dokumenterede inden kampen.

Derfor bekræftede Københavns Politi da også tidligere i oktober, at man ikke ønskede de mange Dortmund-fans til Danmark.

Politikredsen har derfor været i dialog med Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) med henblik på at afvikle kampen uden fans fra udeholdet.

En anmodning, der dog ikke blev efterkommet, og som derfor nu har fået Dortmund til at komme med en opsigtsvækkende advarsel til klubbens mange medrejsende fans.

Det er onsdag aften, at FC København og Borussia Dortmund brager sammen i nationalarenaen i den sidste Champions League-gruppekamp klokken 21.