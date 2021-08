Det kører ikke ligefrem for Arsenal i øjeblikket.

For med den værste sæsonstart i klubbens historie, har fansene fået nok af den spanske manager Mikel Arteta.

Det beviste adskillige af London-klubbens tilhængere søndag, da de konfronterede Arsenal-manageren ude foran hjemmebanen, Emirates Stadium, efter et 0-2-nederlag til Chelsea.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

39-årige Mikel Arteta. Foto: DAVID KLEIN Vis mere 39-årige Mikel Arteta. Foto: DAVID KLEIN

Her valgte en større gruppe fans at forhindre spanieren i at forlade området. Det afslører en video fra optrinnet på de sociale medier ifølge mediet.

De frustrerede Arsenal-fans omringede managerens bil, hvorefter de råbte til Arteta, at han skulle forlade klubben. Alt imens han sad fanget i bilen.

Her forklarede de desuden, at spanieren ville gøre både klubben og ham selv en tjeneste ved at sige sit job op.

Mikel Arteta forsøgte at få de mange mennesker til at forsvinde ved at dytte af dem, men det virkede dog ikke. Og derfor måtte sikkerhedsvagter træde til og fjerne de vrede fans.

Stemningen blandt Arsenal-tilhængerne var da heller ikke til at tage fejl af under søndagens kamp, for undervejs i opgøret buhede tilskuerne flere ned mod spillerne for at vise deres utilfredshed med sæsonstarten.

Med to nederlag har Arsenal nul point efter de to første runder af den nye Premier League-sæson.

I første runde løb Artetas mandskab ind i et 0-2-nederlag til Thomas Frank og Brentford.