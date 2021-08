Thomas Delaney har fået sin fremtid på plads.

Den danske landsholdsstjerne skifter nemlig Dortmund og Tyskland ud med en tilværelse i Sevilla og Spanien.

Spekulationerne om det ovenstående skifte har været der længe, men først onsdag aften har Sevilla bekræftet transferen. Det sker i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Her fremgår det, at den tidligere FC København-anfører har skrevet under på en kontrakt, som holder ham i La Liga frem til sommeren 2025.

Mediet Estadio Deportivo skrev tirsdag, at danskeren ville gennemgå det obligatoriske lægetjek onsdag. I artiklen stod der ligeledes, at Sevilla betaler i omegnen af 45 millioner kroner for EM-stjernen.

29-årige Thomas Delaney har været en del af Dortmunds førsteholdstrup i de seneste tre sæsoner. Her er det blevet til 88 kampe. 61 af dem har været i Bundesligaen, hvor han scoret fire mål og lavet syv oplæg.

Det er efterhånden et par uger siden, at B.T. afslørerede, at Sevilla havde et godt øje til danskeren. Og nu har den spanske storklub altså gjort alvor af interessen og hentet Thomas Delaney.

EM-helten spillede en fremragende slutrunde for Danmark. Han scorede eksempelvis et vigtigt mål i Baku, da han bragte Kasper Hjulmands tropper foran med 1-0 i kvartfinalen mod Tjekkiet.