Måske kunne Memphis Depay have reddet Ronald Koeman, hvis ikke han havde brændt det straffespark efter 71 minutter.

I stedet blev det dråben, der fik glasset til at flyde over.

FC Barcelona har fyret sin hollandske cheftræner, Ronald Koeman, efter endnu et nederlag i ligaen. Denne gang var det mod oprykkerholdet fra Rayo Vallecano.

Det fremgår på storklubbens hjemmeside.

»FC Barcelona har her til aften (onsdag aften, red.) afskediget Ronald Koeman som træner for førsteholdet. Klubbens præsident, Joan Laporta, kommunikerede det til ham efter nederlaget mod Rayo Vallecano,« skriver klubben.

»Ronald Koeman siger farvel til truppen denne torsdag i Ciudad Deportiva (klubbens træningsanlæg, red.).«

Hollænderen nåede at være cheftræner for FC Barcelona – som han i øvrigt selv spillede for, da han var aktiv – i lidt over et år. Han blev ansat 19. august 2020.

»FC Barcelona vil gerne takke ham for alt det, han har ydet for klubben og ønsker ham det bedste i sin professionelle karriere,« fremgår det endvidere.

Klubben har tabt sine sidste to kampe i ligaen, da man også led et smerteligt nederlag i El Clasico mod Real Madrid i den seneste weekend.

FC Barcelona ligger lige nu på en skuffende niendeplads i ligaen, hvor man allerede har tabt tre kampe af de første 10.

I Champions League er det knap nok bedre.

Her har man kun vundet efter Dynamo Kiev efter tre gruppekampe, hvor man tabte 0-3 mod Bayern München og Benfica.

FC Barcelona skal allerede i aktion igen på lørdag. Her skal holdet møde Alavés.