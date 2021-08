Endnu en transferbombe med en sand superstjerne i hovedrollen kan være undervejs i europæisk fodbold.

For mens Lionel Messi har forladt FC Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain, så står hans evige rival, Cristiano Ronaldo, også klar til at lave et opsigtsvækkende mega-klubskifte.

Ronaldos agent, Jorge Mendes, har angivelig tilbudt sin klient til Manchester City, som er på desperat angriberjagt. Det skriver den store italienske sportsavis Corriere dello Sport.

Cristiano Ronaldo har i de seneste tre sæsoner spillet i Juventus, men han skulle være ivrig efter at skifte væk fra den italienske storklub, som også skulle være klar til at slippe deres aldrende superstjerne. Men der er en del ting, der skal gå op, før handlen kan komme i hus.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Manchester Citys prioritet nummer et på transfermarkedet er nemlig at købe Harry Kane fri fra Tottenham.

Men det kæmpekøb ser dog svært ud, da Tottenham-bossen, Daniel Levy, ikke ønsker at sælge sin stjerneangriber til en Premier League-konkurrent – i hvert fald ikke for småpenge.

Britiske medier skriver, at prisen på Kane er 150 millioner pund, men stenrige City vil 'kun' byde 100 millioner pund. Handlen er ikke stendød, men parterne vil have en afklaring snart, forlyder det.

Og det er så her, 36-årige Ronaldo og hans agent kommer ind i billedet med et opportunistisk tilbud til Premier League-mestrene, som er desperate efter en stærk angrebsforstækning, som kan lukke hullet efter Kun Agüero.

Foto: PAUL HANNA Vis mere Foto: PAUL HANNA

Spørgsmålet er nu, om den portugisiske superstjerne, som har en glorværdig fortid i både Real Madrid og Manchester United, falder i City-manager Pep Guardiolas smag, hvis Kane-handlen falder til jorden.

Og hvordan ville City-fansene modtage den aldrende angriber, hvis hjerte banker for konkurrenterne fra Manchester United?

Det sidste ord er ikke sagt i denne Kane-transfersaga, som altså har taget en ny drejning med Ronaldo, som også overvejer muligheden for at vende tilbage til Real Madrid, ifølge spanske medier.