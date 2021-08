Manchester Uniteds nye supersigning får ikke sit ønskede trøjenummer, 4.

Lørdag inden kickoff mellem Manchester United og Leeds blev Raphaël Varane præsenteret som ny signing.

Forsvarsgeneralen kommer til at have nummer 19 på ryggen, når han fremover træder ind på græstæppet på Old Trafford.

Det er dog ikke med stor glæde i øjnene, at Varane netop kommer til at trække nummer 19 over hovedet.

For under forhandlingerne mellem United og Varane anmodede han om at spille i nummer 4, som han også har på det franske landshold.

I United er nummer 4 optaget af Phil Jones, der kun har startet inde i to Premier League-kampe de seneste to år.

Til trods for den manglende spilletid nægter Phil Jones at lade Varane overtage nummeret. Det beretter Manchester Evening News om.

Manchester-klubben har ifølge Daily Mail hidtil forgæves forsøgt at afskibe den 29-årige englænder, som Alex Ferguson engang udtalte 'kunne blive vores bedste spiller nogensinde'.

Når det lykkes at komme af med Phil Jones, vil det ligge lige til højrebenet, at Varane overtager nummer 4.

Siden faste trøjenumre blev indført i 1993 i England, har kun seks spillere haft trøjenummer 4.

Steve Bruce, David May, Juan Sebastian Veron, Gabriel Heinze, Owen Hargreaves og Phil Jones er de seks spillere.

Raphaël Varane skiftede til United fra Real Madrid for 42 millioner pund. Det svarer til cirka 365 millioner kroner.