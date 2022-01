»Det ville være fantastisk at have ham til VM i Qatar.«

Sådan lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand om Christian Eriksens nyeste udmeldinger om, at han vil spille fodbold igen.

I et interview med DR fortæller den danske midtbanespiller, at han vil til VM i Qatar med det danske landshold, og det glæder landstræner Kasper Hjulmand.

Det fortæller han til TV-Avisen på DR1 tirsdag aften.

Christian Eriksen og Landstræner Kasper Hjulmand to dage inden førstnævnte faldt om. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen og Landstræner Kasper Hjulmand to dage inden førstnævnte faldt om. Foto: Liselotte Sabroe

»Begynder han at spille fodbold, har jeg svært ved at tro, at han ikke kan genfinde det niveau, som han havde i 10 år i træk indtil i sommer, hvor han var første mand på holdkortet. Når han spiller på det niveau, vi ved, han kan, kan han spille på alle hold i verden. Også det danske landshold.«

Kasper Hjulmand fortæller også, at det vigtigste for ham er, at Christian Eriksen har fundet frem til denne målsætning.

For i kølvandet på det frygtelige kollaps i Parken mod Finland har der været stor tvivl om, hvorvidt Christian Eriksen nogensinde ville være at finde på en fodboldbane igen.

Efter et halvt år med hjertetests og tid til at tænke er danskeren kommet frem til, at han gerne vil fortsætte karrieren som fodboldspiller. Den kan du læse mere om her.

Og at Christian Eriksen er så målrettet, er vigtig for Kasper Hjulmand.

»Jeg er super glad for, at Christian er kommet dertil, hvor han har det godt, og familien har taget de skridt, at man er afklaret. Jeg fornemmer en stor afklarethed hos Christian,« siger landstræneren og tilføjer.

»Det er ikke noget, der er sket fra den ene dag til den anden. Den afklarethed har taget tid.«

VM i Qatar spilles i november og december i år.