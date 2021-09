Fodboldspilleren Neymar har tidligere delt et nøgenbillede af en kvinde på Facebook, som er blevet set af cirka 56 millioner brugere.

Paris St. Germain-stjernen lagde nøgenbilledet op, efter at kvinden havde anklaget ham for voldtægt på et hotel i den franske hovedstad tilbage i maj 2019.

Det skriver det store medie The Wall Street Journal.

Men hvordan har Neymar kunne poste et nøgenbillede, når det er imod Facebooks regelsæt?

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

Jo, det skyldes, at Neymar var beskyttet af et Facebook-program, der hedder 'Xcheck'. Programmet gjorde, at billedet kunne være på det sociale medie længe nok til, at 56 millioner brugere så det.

Og det er ikke kun Neymar, som er beskyttet af programmet. Det gælder eksempelvis ligeledes Donald Trump, Mark Zuckerberg og Elizabeth Warren, som er senator i USA - samt mange, mange flere.

Facebook har tidligere meddelt i en officiel udtalelse, at 'Xcheck' er for alle, men det er en løgn. Det mener The Wall Street Journal i hvert fald at vide.

Nøgenbilledet af modellen Najila Trindade fra Brasilien blev fjernet efter noget tid. Desværre skete det ikke før, at skaden var sket. Neymar har nægtet sig skyldig i alle anklager om voldtægt. Stjernen fik ligeledes medhold ved retten i Brasilien.