Et rødt kort til Jacob Neestrup.

Det er, hvad den nyvalgte formand for de danske fodbolddommere, tidligere toppolitiker Jens Rohde, skriver, at FCK-træneren skal have.

Det sker, efter cheftræneren lørdag i et tv-interview ærgrede sig over, at forsvarer Kevin Diks ikke tog et rødt kort i situationen, hvor Viborg scorede til kampafgørende 2-1 på en friløber i overtiden.

Siden har Jens Rohde uddybet sin kritik overfor bold.dk og peger blandt andet på, at FCK-træneren skulle opfordre til usportslig optræden og til ‘ikke-fair play’.

Neestrup giver igen efter Rohdes kommentar.

Den kommentar falder slet ikke i god jord hos FCK-bossen - for Rohde overskrider grænsen for, hvad han bør blande sig i som en del af dommerstanden, mener Neestrup i et interview med B.T.

»Det provokerer mig en smule, at en dommerformand, som til enhver tid skal være upartisk - ligesom alle dommere - i et Twitter-opslag indirekte eller direkte opfordrer til, at FCKs cheftræner skal have karantæne,« siger Jacob Neestrup søndag til B.T. og uddyber:

»Hvis noget ikke er fair play, så er det, når en dommerformand opfordrer til en karantæne til en Superliga-træner - endda mens han har luft og kan formulere sig fint på Twitter. Det må efter min mening slet ikke ske. Uanset, om han har indflydelse eller ej i Disciplinærinstansen. Det er forkert, og det er et skråplan.«

Det var i et interview med Discovery, at Jacob Neestrup mente, at Kevin Diks skulle have stoppet Alassana Jatta ved at hive ham ned i trøjen.

Og dét skal der være plads til at sige i professionel fodbold, mener Jacob Neestrup.

»Det er helt fair at diskutere fair play som grundlæggende princip, og alle skal have lov til at diskutere, hvor grænsen går.«

»Jeg opfordrer ikke nogen til at sparke nogen ned. Jeg vil have ham til at rive ham ned, og det skal der være plads til i topfodbold, hvor der skal kynisme til for at få skrabet de point sammen, som det kræver at vinde. Det er en vigtig nuance i diskussionen om fair play,« siger han og tilføjer:

»En holdeforseelse vil ikke være andet end fair play. Det ville være en bevidst handling med en kendt konsekvens ud fra spillets regler og love, så jeg synes ikke, at det er en opfordring til usportslig optræden. Der er stor forskel til at rive en ned eller at sparke en ned, og det sidste er der ingen, som har opfordret nogen til.«

Nederlaget til Viborg betyder, at FC København i denne runde kan indhentes pointmæssigt af både Brøndby og FC Midtjylland, hvis de to sejrer.

